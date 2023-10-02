Хроніки люті: Крейсер Москва

Дивіться онлайн документальний фільм Хроніки люті: Крейсер Москва – дізнайтеся, як українцям вдалося відправити на дно найпотужніший корабель росії, флагман ворожого флоту крейсер Москва.

На початку повномасштабного вторгнення саме крейсер Москва атакував найвіддаленішу точку України – острів Зміїний. Але на пропозицію ворожого командування здатися та перейти на бік росії українські захисники чітко послали рускій карабель туди, де саме його місце. Окрім цього документальний фільм Хроніки люті: Крейсер Москва розповість: корабель був носієм ракет типу «Калібр», які систематично запускали на мирні українські міста. Проте помста не забарилася – уже 13 квітня 2022 року флагман російського флоту крейсер Москва успішно пішов на дно. Хто брав участь у цій легендарній операції? Як вона планувалася? І що могло б бути, якби крейсер Москва не пішов на дно? Більше подробиць шукайте в документальному фільмі – дивіться онлайн Хроніки люті: Крейсер Москва на сайті ICTV.

Документальні фільми

Хроніки люті: Битва за острів Зміїний