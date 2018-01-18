Вихідні разом з Віллом Смітом: фільми «Хенкок» та усі «Погані хлопці» на ICTV

Безумовно, Вілла Сміта знає кожен, і це не дивно, адже він є одним із найбільш талановитих акторів сучасності. Кожен фільм за його участі завжди запам’ятовується глядачам і отримує позитивні відгуки у критиків. У суботу канал ICTV пропонує своїм глядачам переглянути декілька фільмів з Віллом Смітом: «Погані хлопці» о 16:24, «Погані хлопці-2» о 20:07, «Хенкок» о 22:56.

Бойовик «Погані хлопці» вийшов у 1995 році і відразу став надзвичайно популярним. В центрі подій знаходяться детективи відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків поліцейські Майк Лоурі і Маркус Бернет. Вони зовсім різні: Маркус впевнений в собі і справжній серцеїд, а Майк зразковий сім’янин, який постійно потрапляє в незручні ситуації через власну незґрабність. Але така відмінність між ними не заважає утворити ідеальний поліцейський тандем, який успішно справляється навіть із найскладнішими завданнями.

Цікавий факт:

Спочатку було задумано, що головні ролі виконають Едді Мерфі і Уеслі Снайпс

Фільм «Погані хлопці-2» вийшов через 8 років після першої частини. Цього разу на поліцейських чекає нова справа: розслідування роботи місцевих наркодилерів по доставці екстазі в Маямі. Але в той же час, Майк закохується в сестру Маркуса і їхні стосунки суттєво псуються. Тепер замість того, аби успішно виконати завдання – поліцейські починають з’ясовувати стосунки один з одним.

Цікавий факт:

У 2004 році за мотивами цього фільму була створена відеогра

В комедії «Хенкок» Вілл Сміт зіграв людину із надприродними здібностями. Суперсила та вміння літати дають Хенкоку можливість попереджувати всі злочини в Лос-Анджелесі, але в більшості випадків його здібності викликають лише ненависть в оточуючих, оскільки супергерой постійно наносить величезні матеріальні збитки місту.

Цікавий факт:

Вілл Сміт хотів, щоб Айшварія Рай зіграла Мері, але їй довелося відмовитися від ролі через зайнятість на інших проектах

Дивіться в суботу фільм «Погані хлопці» о 16:24, «Погані хлопці-2» о 20:07, «Хенкок» о 22:56 на каналі ICTV.