Ведучою «Секретного фронту» на ICTV стала Анастасія Приходько

10 жовтня, в ефірі телеканалу ICTV – прем’єрний випуск публіцистичного проекту «Секретний фронт» у новому форматі. Цієї осені в команді вперше з’явилася ведуча – відома українська співачка Анастасія Приходько.

– Для мене «Секретний фронт» – це виклик і велика відповідальність тому, я з радістю погодилася взяти участь у кастингу, – прокоментувала Анастасія Приходько зйомки в публіцистичному проекті. – Але коли мене затвердили, я потрапила в дуже стресову ситуацію. Досвіду роботи ведучою – нуль, пам’ятаю ніколи в цьому напрямку не працювала, моя українська мова в професійному плані бажала бути кращою. До того ж вчити пісні – одне, а говорити з екрану про злодіїв в законі, знати все про рух АУЕ і розповідати про секретні служби різних країн – зовсім інше. Але все це було в моєму житті вперше і тому – надзвичайно цікаво.

Досвід я отримала неймовірний! Сьогодні я хочу сказати «дякую» всій знімальній групі. Особливо, режисерці проекту Олені Мураткіній.

Якби не вона, не знаю, як би я впоралася.

У програмі «Секретний фронт» глядачі побачать Анастасію в строгому брючному костюмі з гладкою зачіскою. Новий образ для співачки придумали стилісти Студії «Пілот», яка працює над проектом.

Тільки в одній програмі мене поставили на високі підбори і одягли в спідницю. Але потім вирішили, що більше так робити не будуть.

Сказали: «Приходько в брюках серйозніше виглядає. Вона така, як в житті. А це саме те, що нам і потрібно!». Залишили мене в класичному костюмі і в сорочках на весь сезон, – поділилася Анастасія.

Нова ведуча вже приготувала дещо особливе для свого першого ефіру. Програма «Секретний фронт» з Анастасією Приходько розповість, чому методи політичних вбивств постійно змінюються, які таланти українок використовує навіть ЦРУ і як секс-шпигунки об’єднали Південну Корею і Північну Корею. З проекту глядачі дізнаються, чому воїни УПА боролися з секс-шпигунством, чим саме відомі чоловіки розплачуються за відносини з красунями і які прийоми кремлівської вербовки використовують на службі терористи ДНР.





Ведучою «Секретного фронту» на ICTV стала Анастасія Приходько / 3 фотографії

Нагадаємо, прем’єра публіцистичного проекту «Секретний фронт» відбулася на ICTV 25 березня 2015. Проект відкриває глядачам засекречені, забуті або маловідомі факти. В кожному новому випуску – чотири оригінальні сюжети, які в новому ракурсі розкривають таємниці військової індустрії, історичних подій, наукових досягнень або секретні сторінки життя відомих особистостей. Все це і багато іншого – в проекті «Секретний фронт».

Дивіться прем’єру «Секретного фронту» з Анастасією Приходько з 10 жовтня щосереди о 20:20 на ICTV.

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