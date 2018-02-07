Що подарувати коханому на День Святого Валентина: найкращі ідеї

Вже зовсім скоро увесь світ відзначатиме свято романтики, ніжності та кохання – День Святого Валентина, або День всіх закоханих. Це не лише чудова можливість зізнатись в коханні, а ще й порадувати свою другу половинку оригінальним подарунком. Але що подарувати коханому 14 лютого? Організувати цікавий сюрприз хлопцеві значно важче в порівнянні з дівчиною. Саме тому ми підготували для вас декілька цікавих ідей.

Романтичний сюрприз

Такий особливий день дуже важливо провести разом не в буденній атмосфері. Тому подаруйте своїй коханій людині квиток у свій емоцій. Це може бути подарунковий сертифікат на картинг, політ на повітряній кулі, екстрим на квадроциклах чи квиток на концерт, виставу, або фільм.

Якщо ваша друга половинка полюбляє більш затишну атмосферу – влаштуйте романтичний сюрприз вдома: приготуйте особливу вечерю та одягніть святкову сукню. Чоловіки настільки рідко бачать вас вдома у всій красі, що подібний вечір їм обов’язково запам’ятається!

Не забудьте і про «валентинку»! Чоловікам також подобається читати приємні слова зізнання в коханні. Але пропонуємо вам більш оригінальний варіант: підготуйте записки із компліментами, або листівки «10 причин чому я тебе кохаю» і оформіть їх в коробку, любовні карти чи постер.

Подарунок для хобі

Подарунками цієї категорії ви не лише порадуєте свого коханого, а й покажете наскільки цікавитесь його захопленнями! Чим би він не займався – подарунок завжди можна обрати.

Для прикладу: тримач для телефону, органайзер для різних дрібниць, навігатор або набір інструментів чудово підійдуть для любителів авто. Спортсмен буде приємно здивований, якщо отримає в подарунок гантелі, дверний турнік, або ж новий спортивний костюм.

Ще одним безпрограшним варіантом для будь-якого чоловіка будуть різноманітні ґаджети для комп’ютера, або мобільного телефону.

Корисні та практичні подарунки

Якщо Вам раптом не підходять попередні варіанти – завжди можна обрати практичну та корисну річ в якості подарунку. Для тих жінок, хто полюбляє дарувати речі, які в першу чергу принесуть користь коханому, ми радимо звернути увагу на справжній чоловічий набір, в який входить галстук, запонки, шкіряний ремінь, гаманець чи портмоне.

Ще одним корисним варіантом може бути звичайний комплект постільної білизни, або ж можна замовити білизну із вашими спільними фотографіями. Це не лише корисна річ для вас обох, а ще й чудовий привід нагадати коханому про свої почуття.

Крім того, радимо вам забути про стандартний набір «крем та пінка для бриття». Якщо дуже хочеться подарувати набір косметики, а ваш чоловік носить бороду – пропонуємо набір по догляду за бородою та вусами. Це можуть бути різноманітні бальзами та воски, які відновлюють волосяну структуру, зволожують шкіру і просто роблять вигляд вашого коханого більш брутальним та стильним.