«Міцний горішок»: 5 цікавих фактів про легендарний бойовик

Легендарний фільм «Міцний горішок» не лише завоював мільйони фанатів та став одним із найкращих новорічних бойовиків, а ще й приніс світову славу зірці Голлівуду Брюсу Віллісу. Дивіться на ICTV «Міцний горішок» в суботу о 19.10, «Міцний горішок 2» о 21:53 та «Міцний горішок 3» в неділю о 20:38. А поки пропонуємо вам 5 цікавих фактів про культову кінострічку!

Джоном МакКлейном міг стати інший актор. Мало хто знає, що в першу чергу на головну роль розглядали Арнольда Шварценеггера, Сільвестра Сталлоне, Берта Рейнольдса та Річард Гіра, а Брюс був п’ятим в списку претендентів. В результаті, автори вирішили, що такому серйозному персонажу не завадить більше легкості та гумору і саме Вілліс зможе найкраще зіграти цю роль.

Небезпечні зйомки. Брюс Вілліс ледь не втратив слух через надто потужний постріл під час зйомок сцени, де він вбиває терориста з-під столу. Справа в тому, що режисер прийняв рішення використати особливо гучні холості патрони в акустично замкненому маленькому просторі. З того часу, актор добре чує лише на праве вухо.

Культова фраза. У всіх частинах «Міцного горішка» можна почути знамениту імпровізацію Брюса Вілліса «Yippee-ki-yay, motherfucker!» («Йо-хо-хо, виродок!»), яка стала не лише візитною карткою персонажу, а й увійшла до списку «100 найвидатніших кінофраз».

Афіша без головного актора. Цікаво, що на офіційному постері до фільму відсутнє фото і немає жодної згадки про Брюса Вілліса, оскільки в нього була специфічна репутація після серіалу «Детективне агенство. Місячне сяйво». Обличчя актора з’явилось на афішах лише після успішного прокату першої частини.

«Міцний горішок» – комерційно успішний фільм. Світові збори склали 140 мільйонів доларів, в той час як на створення було потрачено близько 28 мільйонів. Крім того, фільм завоював безліч престижних нагород та 4 номінації на «Оскар»: за кращий звук, монтаж, візуальні ефекти та музичний супровід.

Дивіться «Міцний горішок» в суботу о 19.10, «Міцний горішок 2» о 21:53 та «Міцний горішок 3» в неділю о 20:38. на ICTV.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.