Кіновсесвіт «Чужих» та «Хижаків» на ICTV: ТОП-7 цікавих фактів про фільми

Цих моторошних інопланетних створінь знають по всьому світу і вже цього тижня вони відкриють свій похмурий всесвіт для глядачів ICTV. З 1 по 6 жовтня дивіться культові франшизи «Чужий» та «Хижак», а поки пропонуємо вам ТОП-7 цікавих фактів.

1.«Чужий» (1979). В Голлівуді ні одна кіностудія не хотіла братись за «Чужого», адже сценарій був занадто страшним та кривавим. Лише коли Рідлі Скотт вирішив зменшити кількість жорстоких сцен – «20th Century Fox» погодилась на співпрацю.

2.У фільмі «Чужі» (1986) Сігурні Уівер не хотіла знову грати Еллен Ріплі. Акторку не влаштовувала ні одна із запропонованих концепцій сиквелу, аж поки вона не прочитала сценарій Джеймса Кемерона.

3.«Хижак» (1987). Спочатку на роль прибульця-хижака запросили Жан-Клода Ван Дама, але той покинув проект вже через два дні, оскільки йому не подобалась роль, де не видно обличчя, а також надто важкий костюм. В свою чергу, авторам фільму не підійшов зріст актора, адже в порівнянні з Арнольдом Шварценеггером – Ван Дам мав зовсім не погрозливий вигляд.

4.Фільм «Хижак 2» (1990) створив пролог для кінофільмів серії «Чужий проти Хижака», оскільки у фіналі цієї частини з’являється череп «Чужого».

5.Для «Чужого 3» (1992) було написано 11 абсолютно різних сценаріїв! Більшість із них нагадували попередню стрічку «Чужі», тому були відхилені продюсерами. Через такі постійні переписування було витрачено близько 13 мільйонів доларів на декорації, які навіть не було використано у фільмі.

6.«Чужий проти Хижака» (2004) отримав декілька антипремій, в тому числі і «Золоту малину» в категорії «найгірший сиквел». Проте це не завадило йому зібрати в прокаті понад 172 мільйони доларів! Критики відзначають, що надзвичайна популярність та мільйони шанувальників окремо кожної із франшиз не дали «Чужому проти Хижака» провалитись в прокаті.

7.«Хижак» (2018). В процесі підбору акторів режисер Шейн Блек розглядав кандидатури Двейна Джонсона, Джеймса Франко, Бенісіо дель Торо, Кьортіса Джексона (50 Cent), а також розглядалась можливість повернення Арнольда Шварценеггера.

Дивіться цього тижня на ICTV:

Вівторок, 1 жовтня, о 13:50 – «Чужий 3»; о 23:15 – «Хижак 2».

Середа, 2 жовтня, о 16:25 – «Чужий»; о 23:15 «Чужий проти Хижака».

Четвер, 3 жовтня, о 13:35 – «Чужий»; о 16:30 «Чужий 3»; о 23:15 «Чужі проти Хижака. Реквієм».

Субота, 5 жовтня, о 16:50 – «Чужий 4: Воскресіння»; о 19:25 «Чужі»; о 22:10 «Хижак» (1987); о 00:25 «Хижак 2».

Неділя, 6 жовтня, об 11:45 – «Чужий 4: Воскресіння»; о 14:15 «Чужі»; о 22:45 прем’єра фільму «Хижак» (2018), о 00:45 «Чужі проти Хижака. Реквієм».