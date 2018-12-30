Фільм «Таксі» – всі частини на ICTV: чому варто подивитись?

Кіносерія культової французької комедії «Таксі» легендарного сценариста Люка Бессона здобула неймовірну популярність не лише на батьківщині, а й у всьому світі. І вже 1 січня о 18:00 Ви зможете подивитись підряд усі чотири частини на ICTV.

За сюжетом фільму, таксист Даніель обожнює швидку їзду та гонитви і відповідно має постійні проблеми, як з пасажирами, так і з поліцейськими. Одного разу, поліцейському Емільєну вдалося затримати невловимого таксиста. Аби не втратити права, Даніель погоджується на пропозицію Емільєна піймати грабіжників. З цього моменту головний герой розпочинає гонитву за небезпечними злочинцями.

Окрім цікавого та захоплюючого сюжету у фільмі є ще безліч переваг, тому ми знаємо декілька причин подивитись всі частини фільму «Таксі».

Натуральні зйомки

У першій частині майже відсутня комп’ютерна графіка, а режисер намагався передати швидкість та енергію за допомогою незвичного кута зйомки. До речі, під час динамічних гонитв і сцен були запрошені оператори із «Формули-1»

Цікавий факт:

В основному у фільмі денні сцени, оскільки влада заборонила зйомки вночі в цілях безпеки.

Різноманіття автомобілів

Любителям автомобілів ця картина безперечно сподобається, оскільки їх різноманіття просто вражає: американські, японські, італійські, німецькі, французькі – тут є на будь-який смак!

Цікавий факт:

Компанія «Мерседес» відсудила у фільму «Таксі» 2 мільйони доларів, оскільки в одній із частин в адресу водія Мерседесу пролунала фраза: «Ну що, баварці, і надалі їздите на тракторах?»

Французький хіт

Відмінна акторська і режисерська робота, крутий сценарій, видовищні сцени та оригінальний гумор зробили франшизу «Таксі» однією із найпопулярніших французьких та світових комедій, а також принесли творцям близько 367 мільйонів доларів.

Цікавий факт:

Люк Бессон написав сценарій першої частини всього за 30 днів!

Всі чотири частини підряд про пригоди таксиста Даніеля в гонитві за небезпечними злочинцями дивіться 1 січня о 18.00. Повтор «Таксі» – 3 січня о 15:30, «Таксі 2» 3 січня о 17:05, «Таксі 3» – 4 січня о 15:30, «Таксі 4» 4 січня о 17:05.

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