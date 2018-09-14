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Головна / День батька: як весело провести свято із татом / 14.09.2018 11:32

День батька: як весело провести свято із татом

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Поки що в Україні День батька не має офіційно визначеної дати, але традиційно цей день святкують у третю неділю червня, або третю неділю вересня. Цього року День батька відзначатиметься 16 вересня і це чудова нагода привітати свою найдорожчу людину та разом провести час. Редакція ICTV пропонує декілька ідей, як весело провести свято із татом.

Відпочинок на природі

Радимо не засиджуватись вдома і все більше проводити часу разом на природі. Можна піти на прогулянку в парк, ліс, або на річку, поїхати на екскурсію, організувати пікнік чи відпочинок на природі з наметами. Як варіант, можна просто пограти в спортивні ігри на свіжому повітрі. Такий відпочинок не лише принесе вам незабутні позитивні емоції, а ще й зарядить енергією та зміцнить здоров’я.

День розваг

Аби свято минуло динамічно, активно та навіть екстремально, пропонуємо сходити в мотузковий парк, аквапарк, на боулінг чи покататись на роликах та пограти у футбол. Так ви не лише розбавите дозвілля екстримом, а й отримаєте позитивні та гострі відчуття і зробите це свято незабутнім для татуся.

Сімейний день

Чи пам’ятаєте ви, коли останній раз всі разом переглядали сімейні фотографії? Варто цього дня дістати сімейний альбом і пригадати найбільш приємні моменти життя. Ми впевнені, що цього вечора ви загадаєте багато смішних та цікавих історій з минулого. Також, як варіант, можна разом приготувати вечерю, подивитися фільм, або пограти в настільні ігри чи відеоігри.

День тата разом з ICTV

Цієї неділі, 16 вересня, ICTV запрошує відсвяткувати День тата разом із зірками телеканалу! На Вас чекатиме активний відпочинок, фотозона, різноманітні розваги, а також усією родиною Ви матимете змогу разом із ведучими каналу посадити дерева у Ботанічному саду імені О.В. Фоміна.

Не забудьте привітати татуся 16 вересня та подарувати йому незабутнє свято!

Теги: ведучі ICTV, День батька, сімейні традиції, Супертато - Головна
14.09.2018 11:32
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