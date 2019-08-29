Чому варто подивитись «Валеріан та місто тисячі планет» Люка Бессона на ICTV

1 вересня о 20:35 телеканал ICTV розпочне осінній кінопоказ фільмом культового режисера Люка Бессона «Валеріан та місто тисячі планет». Редакція ICTV.ua розповідає чому варто подивитись стрічку.

Події відбуваються у 2700 році. Альфу – місто тисячі планет, населяє понад 3 тисячі рас з різних куточків Галактики, які мирно уживаються одне з одним. Але раптом невідомі сили починають проявляти агресію і загрожувати її мешканцям. Розібратися в цій ситуації доручено спецагентам Міжгалактичної служби Валеріану та Лорелін.

Фільм-мрія усього життя Люка Бессона

«Валеріан та місто тисячі планет» – це екранізація культового французького коміксу «Валеріан та Лорелін», який вразив Люка Бессона ще в дитинстві. Режисер мріяв перенести цих героїв на екран ще в 1997 році, працюючи над «П’ятим елементом», але на той момент комп’ютерна графіка не дозволяла реалізувати всі найсміливіші задуми.

Тому так часто проводять паралелі між цими двома фільмами Люка Бессона, адже деякі елементи сюжету та образи для «П’ятого елементу» взято саме з «Валеріана та Лорелін».

Цікаво, що мрія Люка Бессона могла стати реальністю ще в 2009 році, але вихід «Аватара» поставив перед ним настільки високу планку, що режисер знищив готовий сценарій і взявся за написання нового. Так, Люку Бессону знадобилось 20 років, аби створити фільм, про який він мріяв усе життя.

Акторський склад

Люк Бессон зібрав у фільмі зірок світового масштабу. У головних ролях американський актор Дейн Де Гаан («Хроніка», «Нова Людина-павук-2. Висока напруга), а також англійська акторка та колишня супермодель Кара Делевінь. Зіграла у фантастичному екшені і американська співачка Ріанна. І хоча суперзірці дісталась другорядна, проте дуже яскрава роль харизматичної танцівниці інопланетного походження.

Епізод з українською символікою

Люк Бессон уявив Україну космічною державою, адже на початку фільму на станції Альфа з’являються астронавти з жовто-блакитним прапором та українськими нашивками. Вони є членами делегації, яка прилетіла на станцію для обміну досвідом з іншими країнами.

Приголомшливий візуальний ряд

Головним козирем фільму є візуальні ефекти. І це цілком закономірно, адже понад 180 мільйонів доларів (95% від всього бюджету) – пішли на графіку та спецефекти! Можна переконливо заявляти, що задоволеними залишаться навіть найвибагливіші фанати жанру фантастики. Тут на кожному кроці колоритні неземні створіння, монстри, інопланетяни, а ефектні гонитви, бійки та польоти по космосу миттєво відривають глядача від реальності і переміщують у новий неосяжний всесвіт.



Дивіться фільм «Валеріан та місто тисячі планет» у неділю, 1 вересня, о 20:35 на ICTV.

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