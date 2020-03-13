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Головна / БРОНЮК ГОТУВАТИМЕ ПЕРШЕ, ДРУГЕ ТА КОМПОТ НА ICTV / 13.03.2020 14:02
13.03.2020 14:02
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БРОНЮК ГОТУВАТИМЕ ПЕРШЕ, ДРУГЕ ТА КОМПОТ НА ICTV


21 березня на телеканалі ICTV стартує нове кулінарне шоу «Перше, друге та компот», ведучим якого став лідер гурту «ТІК» Віктор Бронюк. У новій програмі він поділиться з глядачами лайфхаками приготування знайомих страв та власними рецептами, які кожен зможе легко відтворити на власній кухні. 

«Перше, друге та компот» — дебютне для ICTV кулінарне шоу, що покаже смачні та прості у приготуванні страви від Віктора Бронюка.

В кожному випуску ведучий обов’язково готуватиме першу та другу страви і ділитиметься власними кулінарними лайфхаками.

Глядачі дізнаються багато важливих хитрощів та секретів, які допоможуть урізноманітнити раціон, заощадити час і змусять звичні інгредієнти заграти по-новому. А ще почують цікаві історії та жарти з життя ведучого.

 «Це дуже проста і зрозуміла кухня, яка відрізняється від багатьох кулінарних шоу. У нашій програмі ми готуємо в реальному часі і показуємо процес приготування таким, як у всіх вдома з не рівно нарізаними овочами, не завжди чистим столом і сльозами на очах від цибулі. Головне, що Бронюк це робить від душі і по-справжньому любить цей процес», — говорить продюсер ICTV Марина Коваль.

Бронюк здавна захоплюється кулінарією і часто готує вдома для рідних. Багато рецептів, що покажуть у програмі, співак розробив сам чи привіз із подорожей.

Кулінарне шоу показуватимуть щосуботи о 8:30 на ICTV.

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Теги: ICTV
13.03.2020 14:02



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