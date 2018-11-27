Новий 4-серійний фільм розповість історію кохання і авантюрних пригод талановитого злодія.

Головний герой «Обмани себе» – геніальний художник і аферист. Його картини-копії не кожен експерт відрізнить від оригіналу. Поки вони висять у багатьох галереях країни, справжні твори мистецтва знаходяться в приватних колекціях підпільних любителів живопису. Все це – і віртуозні крадіжки, і ретельні підробки – справа рук однієї людини, Андрія Бойко.

– Ми всі любимо стежити за легкістю і віртуальністю життя аферистів. А в цій історії це особливо красиво.

Робін Гуд і Остап Бендер в одному флаконі – що може бути краще для веселих і затишних вечорів!

– поділилася керівник відділу розвитку контенту ICTV Анастасія Штейнгауз.

За сюжетом Андрій Бойко краде з виставки цінну картину Марка Шагала і продає її підпільному колекціонерові за мільйон доларів. Бандити шоковані – це було їх замовлення. Не вагаючись, вони засуджують до смерті художника, імені якого навіть не знають. Паралельно загадковою підміною картин зацікавилося слідство. Андрій наважується на чергову авантюру – перевтілюється в жінку і починає працювати в поліції в образі легендарної слідчої Віри Левандовської. На роботі він зустрічає дівчину своєї мрії Катю. Відтепер він намагається поєднати неможливе: вдень дружить з колегою як Левандовська, допомагаючи в розшуку самого себе, а вечорами в чоловічому образі водить Катю в театри і ресторани. Але чітка схема афериста з перевдяганнями ламається в одну секунду, коли він бачить, як справжня Левандовська прямує вулицею до управління поліції.











17 грудня на ICTV – прем’єра кримінальної комедії «Обмани себе» / 6 фотографій

Нова кримінальна комедія – спільне виробництво телеканалу ICTV і Mamas Production. Продюсери серіалу: Алла Липовецька і Марина Квасова, режисер: Тарас Дудар. У головних ролях знялися актори: Роза Хайрулліна, Павло Баршак, Катя Тишкевич, Валентин Томусяк, Михайло Кукуюк та інші.

Комедія – один з моїх улюблених жанрів, тому ми намагалися зробити все, щоб глядач не був розчарований

Сподіваюся, нам вдалося розповісти історію талановитого злодія, його перевтілень, погонь, злочинів і, звичайно ж, любові так, щоб кожного вечора всі поспішали включити ICTV і отримати масу позитивних емоцій, – сказав після закінчення зйомок режисер нового серіалу Тарас Дудар.

Не пропустіть прем’єру кримінальної комедії «Обмани себе» 17 грудня о 21:30 на ICTV.

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