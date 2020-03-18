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Головна / Як зміцнити імунітет? Рецепт від Віктора Бронюка / 18.03.2020 12:45
18.03.2020 12:45
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Як зміцнити імунітет? Рецепт від Віктора Бронюка


Віктор Бронюк – співак і ведучий нового кулінарного шоу на ICTV “Перше, друге і компот”, яке стартує 21 березня. Він знає всі народні рецепти, тому поділився раціоном, який допоможе при будь-якій епідемії.

Обід для імунітету включає аперитив, перше, друге і, звісно компот.

“На аперитив — перцева настоянка з медом. Але не захоплюйтеся з дегустацією” – попереджає ведучий.

На перше ведучий і шоумен пропонує справжній український борщ, а на друге – гречку з м’ясом.

“Якщо вже накупили гречки, треба їсти! І салат, але не забуваємо добре мити овочі!”

“А запити все пропоную смачним та корисним вітамінним компотом” – пропонує Віктор Бронюк.

Вітамінний компот:

– Меліса
– М’ята
– Зніт (іван-чай)
Заварити по 5 столових ложок трав на 1 літр води, дати настоятися відвару 2 години, процідити.

– Чорна смородина
– Калина
– Вишня
– Сухофрукти
Додати ягоди та фрукти до 2 літрів води, варити 10 хвилин.

Змішати отриманий компот та відвар, довести до кипіння, додати мед на смак.

 

Більше рецептів на вас чекатиме на сторінці проекту “Перше, друге і компот” – не пропустіть прем’єру 21 березня о 08:30.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: перше друге і компот, прем'єра ictv
18.03.2020 12:45



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