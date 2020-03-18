Як зміцнити імунітет? Рецепт від Віктора Бронюка

Віктор Бронюк – співак і ведучий нового кулінарного шоу на ICTV “Перше, друге і компот”, яке стартує 21 березня. Він знає всі народні рецепти, тому поділився раціоном, який допоможе при будь-якій епідемії.
Обід для імунітету включає аперитив, перше, друге і, звісно компот.
“На аперитив — перцева настоянка з медом. Але не захоплюйтеся з дегустацією” – попереджає ведучий.
На перше ведучий і шоумен пропонує справжній український борщ, а на друге – гречку з м’ясом.
“Якщо вже накупили гречки, треба їсти! І салат, але не забуваємо добре мити овочі!”
“А запити все пропоную смачним та корисним вітамінним компотом” – пропонує Віктор Бронюк.
Вітамінний компот:
– Меліса
– М’ята
– Зніт (іван-чай)
Заварити по 5 столових ложок трав на 1 літр води, дати настоятися відвару 2 години, процідити.
– Чорна смородина
– Калина
– Вишня
– Сухофрукти
Додати ягоди та фрукти до 2 літрів води, варити 10 хвилин.
Змішати отриманий компот та відвар, довести до кипіння, додати мед на смак.
Більше рецептів на вас чекатиме на сторінці проекту “Перше, друге і компот” – не пропустіть прем’єру 21 березня о 08:30.