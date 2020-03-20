Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу ICTV, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Головна / Віктор Бронюк розкриє секрет смачного борщу / 20.03.2020 13:52
20.03.2020 13:52
Поділитися

Віктор Бронюк розкриє секрет смачного борщу


Як замаринувати шашлик за 15 хвилин, «приборкати» тісто, порізати цибулю без сліз, відпочиваючи на природі, відкрити ліктем будь-яку консервацію або приготувати суп і овочі, які без умовлянь їстимуть діти. Про все це розповість фронтмен гурту «ТІК» Віктор Бронюк в новому кулінарному шоу «Перше, друге та компот» на ICTV.

Український виконавець давно захоплюється кулінарією, а у вільний від гастролей час саме він займається приготуванням для всієї родини. У новому шоу Віктор за власними рецептами готуватиме перше і друге блюдо, а також десерт або напій. Головне, що рецепти будуть дуже простими в приготуванні і доступні кожному.

Продумуючи формат шоу, з командою телеканалу ICTV ми відразу вирішили, що« Перше, друге та компот» буде дуже простою і зрозумілою кухнею, не такою, як інші кулінарні шоу.

Часто українцям показують, як готувати їсти занадто правильно. Я буду готувати все в реальному часі і показуючи процес приготування таким, як у всіх вдома, — розповідає Віктор.

Приготовані співаком страви дегустуватиме оператор Віталій. Наприкінці кожного випуску він буде куштувати страви та ділитися враженнями з глядачами.

У першій програмі, яка вийде вже завтра, 21 березня, о 8:30 на ICTV, співак розкриє секрети смачного борщу — своєї коронної страви.

Мій секрет — чітко дотримуватися послідовність процесів і не переборщити зі спеціями і приправами.

Тоді борщ матиме насичений смак, гарний вигляд і відповідну поживність. Найголовніше  — не зіпсувати зажарку! А як її правильно зробити, розповім і покажу вже скоро, — інтригує Бронюк.

Вмикайте ICTV цієї суботи, 21 березня, о 8:30 і записуйте рецепт!

Також по темі: Віктор Бронюк - ведучий кулінарного шоу "Перше, друге і компот" - прем'єра в суботу о 8:40 Як зміцнити імунітет? Рецепт від Віктора Бронюка БРОНЮК ГОТУВАТИМЕ ПЕРШЕ, ДРУГЕ ТА КОМПОТ НА ICTV

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: перше друге і компот, прем'єра ictv
20.03.2020 13:52



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

ЩЕ

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати