Віктор Бронюк розкриє секрет смачного борщу

Як замаринувати шашлик за 15 хвилин, «приборкати» тісто, порізати цибулю без сліз, відпочиваючи на природі, відкрити ліктем будь-яку консервацію або приготувати суп і овочі, які без умовлянь їстимуть діти. Про все це розповість фронтмен гурту «ТІК» Віктор Бронюк в новому кулінарному шоу «Перше, друге та компот» на ICTV.

Український виконавець давно захоплюється кулінарією, а у вільний від гастролей час саме він займається приготуванням для всієї родини. У новому шоу Віктор за власними рецептами готуватиме перше і друге блюдо, а також десерт або напій. Головне, що рецепти будуть дуже простими в приготуванні і доступні кожному.

Продумуючи формат шоу, з командою телеканалу ICTV ми відразу вирішили, що« Перше, друге та компот» буде дуже простою і зрозумілою кухнею, не такою, як інші кулінарні шоу.

Часто українцям показують, як готувати їсти занадто правильно. Я буду готувати все в реальному часі і показуючи процес приготування таким, як у всіх вдома, — розповідає Віктор.

Приготовані співаком страви дегустуватиме оператор Віталій. Наприкінці кожного випуску він буде куштувати страви та ділитися враженнями з глядачами.

У першій програмі, яка вийде вже завтра, 21 березня, о 8:30 на ICTV, співак розкриє секрети смачного борщу — своєї коронної страви.

Мій секрет — чітко дотримуватися послідовність процесів і не переборщити зі спеціями і приправами.

Тоді борщ матиме насичений смак, гарний вигляд і відповідну поживність. Найголовніше — не зіпсувати зажарку! А як її правильно зробити, розповім і покажу вже скоро, — інтригує Бронюк.

Вмикайте ICTV цієї суботи, 21 березня, о 8:30 і записуйте рецепт!

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