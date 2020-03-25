ТОП-5 простих та оригінальних страв із гречки

Гречку називають «царицею круп», адже вона надзвичайно корисна, смачна, проста в приготуванні, а також нею без зайвих витрат можна нагодувати всю родину. Тому не дивно, що віднедавна саме гречана крупа стала основним стратегічним запасом в кожній сім’ї. Якщо ви вже встигли для себе увірвати декілька кілограмів цього універсального продукту, але ще не придумали, що приготувати окрім звичайної каші – поспішаємо на допомогу та пропонуємо ТОП-5 простих та оригінальних рецептів.

Котлети з гречки

Інгредієнти:

3 склянки гречки;

5 картоплин;

вода;

сіль;

перець;

рослинне масло.

Як приготувати:

Попередньо відварити гречку, а картоплю очистити і натерти на дрібній тертці. Все змішати, посолити, поперчити, додати води, щоб вийшла в’язка маса. Сформувати котлети та обсмажувати з двох сторін.

Запіканка із гречаної каші

Інгредієнти:

відварна гречка – 2 склянки;

сир твердих сортів – 200 г;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

петрушка або кріп – 1 пучок;

яйця – 2 шт;

молоко або вершки – 100 мл;

рослинне або вершкове масло для змащування форми;

сіль, перець за смаком.

Як приготувати:

Форму для запікання змастити маслом. Викласти 1 стакан вареної гречки в форму і розрівняти. Сир натерти на крупній тертці. Половину сиру викласти на гречку. Почистити цибулю та дрібно нарізати. Викласти її поверх сиру, поперчити і посолити. Кріп, або петрушку вимити, обсушити і дрібно нарізати. Викласти поверх цибулі. Потім викласти решту вареної гречки і акуратно розрівняти. З’єднати молоко і яйця. Перемішати суміш виделкою. Вилити поверх гречки. Посипати запіканку сиром, що залишився і поставити в розігріту духовку. Готувати при 200 градусах приблизно 25 хвилин.

Дієтичне печиво із гречки

Інгредієнти:

кефір – 150 мл;

мед – 1 ст.л.;

оливкове масло – 1 ч.л.;

житні висівки – 1 ст.л.;

2 середніх яблука;

гречана крупа – 1 стакан.

Як приготувати:

Змолоти крупу зручним способом. Очистити яблука, натерти їх на тертці. Змішати мелену гречку, висівки, оливкову олію, мед та кефір. Замісити тісто, якщо вийшло сухим – додати ще трохи кефіру. Сформувати з тіста кульки, з яких потім зробити коржі. Випікати печиво годину при температурі 150 градусів.

Гречаний суп

Інгредієнти:

м’ясо (яловичина, баранина, курка) – 500-700 г;

гречана крупа – 200 г;

картопля – 500 г;

морква – 200 г;

цибуля – 150 г;

1-2 зубчики часнику;

3-4 лаврових листки;

сіль;

перець;

рослинна олія.

Як приготувати:

Нарізати м’ясо невеликими шматочками. Залити водою, варити протягом 1-1.5 годин. Дрібно нарізати цибулю, моркву натерти на крупній тертці, нарізати картоплю кубиками. Трохи прожарити гречку на сухій сковороді. На олії обжарити цибулю та моркву. В бульйон додати картоплю. Посолити. Після того, як бульйон закипить, додати гречку. Варити протягом 10 хвилин. Додати цибулю, моркву, лавровий лист і перець. Додати видавлений часник. Дати супу настоятися під кришкою протягом 15-20 хвилин. Прикрасити зеленню за бажанням.

Гречка – асорті

Інгредієнти:

гречана крупа – 400 г;

м’ясний фарш – 600 г;

томати – 4 шт.;

цибуля – 3 шт.;

морква – 1 шт.;

соняшникова олія – 1 ст. л.;

чорний мелений перець;

червоний мелений перець;

мелена паприка;

лавровий лист;

сіль.

Як приготувати:

Нарізати цибулю та обсмажити її до золотистого відтінку. Потім туди додати фарш. Очистити від шкірки помідори, нарізати їх кубиками. Натерти моркву і відправити до фаршу з цибулею. Поставити варитися гречку на невеликому вогні. Посолити, додати лавровий лист. Тепер до м’ясного фаршу додати помідори, сіль, перець, паприку. Добре тушкувати, щоб помідори пустили сік. Готовий фарш змішати з гречкою.

Більше смачних та корисних рецептів чекайте в другому випуску програми «Перше, друге та компот» цієї суботи о 8:30 на телеканалі ICTV!

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