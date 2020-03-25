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Головна / ТОП-5 простих та оригінальних страв із гречки / 25.03.2020 15:34
25.03.2020 15:34
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ТОП-5 простих та оригінальних страв із гречки


Гречку називають «царицею круп», адже вона надзвичайно корисна, смачна, проста в приготуванні, а також нею без зайвих витрат можна нагодувати всю родину. Тому не дивно, що віднедавна саме гречана крупа стала основним стратегічним запасом в кожній сім’ї. Якщо ви вже встигли для себе увірвати декілька кілограмів цього універсального продукту, але ще не придумали, що приготувати окрім звичайної каші – поспішаємо на допомогу та пропонуємо ТОП-5 простих та оригінальних рецептів.

Котлети з гречки

Інгредієнти:

  • 3 склянки гречки;
  • 5 картоплин;
  • вода;
  • сіль;
  • перець;
  • рослинне масло.

Як приготувати:

  1. Попередньо відварити гречку, а картоплю очистити і натерти на дрібній тертці.
  2. Все змішати, посолити, поперчити, додати води, щоб вийшла в’язка маса.
  3. Сформувати котлети та обсмажувати з двох сторін.

Запіканка із гречаної каші

Інгредієнти:

  • відварна гречка – 2 склянки;
  • сир твердих сортів – 200 г;
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.;
  • петрушка або кріп – 1 пучок;
  • яйця – 2 шт;
  • молоко або вершки – 100 мл;
  • рослинне або вершкове масло для змащування форми;
  • сіль, перець за смаком.

Як приготувати:

  1. Форму для запікання змастити маслом. Викласти 1 стакан вареної гречки в форму і розрівняти.
  2. Сир натерти на крупній тертці. Половину сиру викласти на гречку.
  3. Почистити цибулю та дрібно нарізати. Викласти її поверх сиру, поперчити і посолити.
  4. Кріп, або петрушку вимити, обсушити і дрібно нарізати. Викласти поверх цибулі.
  5. Потім викласти решту вареної гречки і акуратно розрівняти.
  6. З’єднати молоко і яйця. Перемішати суміш виделкою. Вилити поверх гречки. Посипати запіканку сиром, що залишився і поставити в розігріту духовку. Готувати при 200 градусах приблизно 25 хвилин.

Дієтичне печиво із гречки

Інгредієнти:

  • кефір – 150 мл;
  • мед – 1 ст.л.;
  • оливкове масло – 1 ч.л.;
  • житні висівки – 1 ст.л.;
  • 2 середніх яблука;
  • гречана крупа – 1 стакан.

Як приготувати:

  1. Змолоти крупу зручним способом.
  2. Очистити яблука, натерти їх на тертці.
  3. Змішати мелену гречку, висівки, оливкову олію, мед та кефір.
  4. Замісити тісто, якщо вийшло сухим – додати ще трохи кефіру.
  5. Сформувати з тіста кульки, з яких потім зробити коржі. Випікати печиво годину при температурі 150 градусів.

Гречаний суп

Інгредієнти:

  • м’ясо (яловичина, баранина, курка) – 500-700 г;
  • гречана крупа – 200 г;
  • картопля – 500 г;
  • морква – 200 г;
  • цибуля – 150 г;
  • 1-2 зубчики часнику;
  • 3-4 лаврових листки;
  • сіль;
  • перець;
  • рослинна олія.

Як приготувати:

  1. Нарізати м’ясо невеликими шматочками. Залити водою, варити протягом 1-1.5 годин.
  2. Дрібно нарізати цибулю, моркву натерти на крупній тертці, нарізати картоплю кубиками.
  3. Трохи прожарити гречку на сухій сковороді.
  4. На олії обжарити цибулю та моркву.
  5. В бульйон додати картоплю. Посолити.
  6. Після того, як бульйон закипить, додати гречку. Варити протягом 10 хвилин. Додати цибулю, моркву, лавровий лист і перець.
  7. Додати видавлений часник. Дати супу настоятися під кришкою протягом 15-20 хвилин. Прикрасити зеленню за бажанням.

Гречка – асорті

Інгредієнти:

  • гречана крупа – 400 г;
  • м’ясний фарш – 600 г;
  • томати – 4 шт.;
  • цибуля – 3 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • соняшникова олія – 1 ст. л.;
  • чорний мелений перець;
  • червоний мелений перець;
  • мелена паприка;
  • лавровий лист;
  • сіль.

Як приготувати:

  1. Нарізати цибулю та обсмажити її до золотистого відтінку. Потім туди додати фарш.
  2. Очистити від шкірки помідори, нарізати їх кубиками.
  3. Натерти моркву і відправити до фаршу з цибулею.
  4. Поставити варитися гречку на невеликому вогні. Посолити, додати лавровий лист.
  5. Тепер до м’ясного фаршу додати помідори, сіль, перець, паприку. Добре тушкувати, щоб помідори пустили сік.
  6. Готовий фарш змішати з гречкою.

 

Більше смачних та корисних рецептів чекайте в другому випуску програми «Перше, друге та компот» цієї суботи о 8:30 на телеканалі ICTV!

Також по темі: «Перше, друге та компот»: ТОП-3 рецепти українського борщу

 

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Теги: перше друге і компот, страви з гречки
25.03.2020 15:34



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