ТОП-5 простих та оригінальних страв із гречки

Гречку називають «царицею круп», адже вона надзвичайно корисна, смачна, проста в приготуванні, а також нею без зайвих витрат можна нагодувати всю родину. Тому не дивно, що віднедавна саме гречана крупа стала основним стратегічним запасом в кожній сім’ї. Якщо ви вже встигли для себе увірвати декілька кілограмів цього універсального продукту, але ще не придумали, що приготувати окрім звичайної каші – поспішаємо на допомогу та пропонуємо ТОП-5 простих та оригінальних рецептів.
Котлети з гречки
Інгредієнти:
- 3 склянки гречки;
- 5 картоплин;
- вода;
- сіль;
- перець;
- рослинне масло.
Як приготувати:
- Попередньо відварити гречку, а картоплю очистити і натерти на дрібній тертці.
- Все змішати, посолити, поперчити, додати води, щоб вийшла в’язка маса.
- Сформувати котлети та обсмажувати з двох сторін.
Запіканка із гречаної каші
Інгредієнти:
- відварна гречка – 2 склянки;
- сир твердих сортів – 200 г;
- цибуля ріпчаста – 1 шт.;
- петрушка або кріп – 1 пучок;
- яйця – 2 шт;
- молоко або вершки – 100 мл;
- рослинне або вершкове масло для змащування форми;
- сіль, перець за смаком.
Як приготувати:
- Форму для запікання змастити маслом. Викласти 1 стакан вареної гречки в форму і розрівняти.
- Сир натерти на крупній тертці. Половину сиру викласти на гречку.
- Почистити цибулю та дрібно нарізати. Викласти її поверх сиру, поперчити і посолити.
- Кріп, або петрушку вимити, обсушити і дрібно нарізати. Викласти поверх цибулі.
- Потім викласти решту вареної гречки і акуратно розрівняти.
- З’єднати молоко і яйця. Перемішати суміш виделкою. Вилити поверх гречки. Посипати запіканку сиром, що залишився і поставити в розігріту духовку. Готувати при 200 градусах приблизно 25 хвилин.
Дієтичне печиво із гречки
Інгредієнти:
- кефір – 150 мл;
- мед – 1 ст.л.;
- оливкове масло – 1 ч.л.;
- житні висівки – 1 ст.л.;
- 2 середніх яблука;
- гречана крупа – 1 стакан.
Як приготувати:
- Змолоти крупу зручним способом.
- Очистити яблука, натерти їх на тертці.
- Змішати мелену гречку, висівки, оливкову олію, мед та кефір.
- Замісити тісто, якщо вийшло сухим – додати ще трохи кефіру.
- Сформувати з тіста кульки, з яких потім зробити коржі. Випікати печиво годину при температурі 150 градусів.
Гречаний суп
Інгредієнти:
- м’ясо (яловичина, баранина, курка) – 500-700 г;
- гречана крупа – 200 г;
- картопля – 500 г;
- морква – 200 г;
- цибуля – 150 г;
- 1-2 зубчики часнику;
- 3-4 лаврових листки;
- сіль;
- перець;
- рослинна олія.
Як приготувати:
- Нарізати м’ясо невеликими шматочками. Залити водою, варити протягом 1-1.5 годин.
- Дрібно нарізати цибулю, моркву натерти на крупній тертці, нарізати картоплю кубиками.
- Трохи прожарити гречку на сухій сковороді.
- На олії обжарити цибулю та моркву.
- В бульйон додати картоплю. Посолити.
- Після того, як бульйон закипить, додати гречку. Варити протягом 10 хвилин. Додати цибулю, моркву, лавровий лист і перець.
- Додати видавлений часник. Дати супу настоятися під кришкою протягом 15-20 хвилин. Прикрасити зеленню за бажанням.
Гречка – асорті
Інгредієнти:
- гречана крупа – 400 г;
- м’ясний фарш – 600 г;
- томати – 4 шт.;
- цибуля – 3 шт.;
- морква – 1 шт.;
- соняшникова олія – 1 ст. л.;
- чорний мелений перець;
- червоний мелений перець;
- мелена паприка;
- лавровий лист;
- сіль.
Як приготувати:
- Нарізати цибулю та обсмажити її до золотистого відтінку. Потім туди додати фарш.
- Очистити від шкірки помідори, нарізати їх кубиками.
- Натерти моркву і відправити до фаршу з цибулею.
- Поставити варитися гречку на невеликому вогні. Посолити, додати лавровий лист.
- Тепер до м’ясного фаршу додати помідори, сіль, перець, паприку. Добре тушкувати, щоб помідори пустили сік.
- Готовий фарш змішати з гречкою.
Більше смачних та корисних рецептів чекайте в другому випуску програми «Перше, друге та компот» цієї суботи о 8:30 на телеканалі ICTV!Також по темі: «Перше, друге та компот»: ТОП-3 рецепти українського борщу