«Перше, друге та компот»: ТОП-3 рецепти українського борщу

Вже цієї суботи о 8:30 в ефірі ICTV відбудеться прем’єра першого в історії телеканалу кулінарного шоу «Перше, друге та компот». Ведучий програми Віктор Бронюк обіцяє потішити глядачів смачними, а головне простими в приготуванні стравами. Напередодні довгоочікуваної прем’єри, ділимося з вами найкращими рецептами страви, якою пишається кожен українець.

Класичний борщ з квасолею та м’ясом

Інгредієнти:

– свинина – 300-400 г;

– картопля – 5-6 шт;

– буряк – 2 шт;

– цибуля – 1 шт;

– морква – 1 шт;

– білокачанна капуста – 500 г;

– квасоля – 200 г (можна і консервовану);

– томатна паста – 2 ст.л;

– сіль, перець, зелень та сметана за смаком;

Як приготувати:

Попередньо замочити квасолю на 7-8 годин, якщо використовуєте свіжу. Нарізати свинину на шматочки та викласти у каструлю з водою. Туди ж додати квасолю і поставити варитись. Порізати картоплю на невеликі шматочки, а капусту дрібно нашинкувати. Коли м’ясо та квасоля зваряться, додати туди картоплю та капусту. Цибулю нарізати кубиком, буряк та моркву натерти. Далі викласти на сковороду та обсмажувати на олії до готовності. Додати томатну пасту та протушити ще кілька хвилин. Коли картопля та капуста зваряться, додати в каструлю томатну заправку та варити ще 10-15 хвилин. Після цього додати сіль, перець та зелень за смаком. Так борщ буде ще більш насиченим. Тепер можна подавати борщ зі сметаною та зеленню.

Пісний борщ з грибами і чорносливом

Інгредієнти:

– картопля – 3 шт;

– цибуля – 1 шт;

– буряк – 2 шт;

– морква – 1 шт;

– корінь селери – 1/3шт;

– чорнослив – 10 шт;

– гриби сушені – 50 г;

– капуста білокачанна – 400 г;

– 3 зубчика часнику;

– лист лавровий – 2 шт;

– томатна паста – 2 ст.л;

– олія – 2 ст.л;

– оцет – 1/2 ст.л;

-цукор – 1/2 ч.л;

– сіль, перець та сметана смаком;

Як приготувати:

Залити сушені гриби теплою водою і залишити їх на кілька годин. Закип’ятити воду, почистити цибулю і буряк, покласти в киплячу підсолену воду (буряк розрізати на 4 частини). Варити все 20 хвилин. Далі покласти до борщу розмочені і нарізані гриби. Варити далі. Моркву і селеру почистити, помити і нарізати соломкою. Трішки обсмажити на сковорідці з олією і додати до борщу. Покласти в борщ нарізану картоплю. Ще через 10 хвилин додати нашинковану капусту і лаврові листи. В той же час з борщу дістати буряк, дати йому трішки охолонути і натерти. Знову покласти в каструлю. Приготувати заправку. На сковороду влити 1 ст. ложку олії і обсмажити дрібно нарізаний часник, додати томатну пасту і півсклянки води (або юшки з борщу), оцет, сіль і цукор. Все разом добре розмішати і прогріти впродовж декількох хвилин. Вилити заправку в борщ. Покласти чорнослив без кісточок, дати борщу один раз закипіти і варити на дуже повільному вогні 15-20 хвилин. В кінці приготування видалити цибулю і лаврові листки. Додати сметану за смаком.

Український борщ з копченим салом

Інгредієнти:

– яловичина, або свинина на кістці – 500 г;

– капуста – 300 г;

– сало копчене – 200 г;

– картопля 7-8 шт.;

– помідори – 3 шт.;

– перець солодкий болгарський – 2 шт.;

– морква – 2 шт.;

– буряк – 1 шт.;

– цибуля ріпчаста – 2 шт.;

– томатна паста – 2 ст.л.;

– цукор – 1 ст.л.;

– часник – 1 зубчик;

– зелень;

– сіль.

Як приготувати:

Добре вимити яловичину або свинину з кісточкою. Залити водою, варити до готовності. Очищений буряк нарізати соломкою. Розігріти на сковороді рослинне масло, додати нарізану ріпчасту цибулю, моркву і буряк, все смажити до готовності. Додати нарізану м’якоть помідора без шкірки, томатну пасту, перемішати. Влити склянку бульйону, всипати нарізаний солодкий болгарський перець і цукровий пісок. Масу погасити протягом 10 хвилин. Очистити картоплю і варити в бульйоні майже до готовності. Нашаткувати капусту, всипати в борщ, потім додати обсмажені овочі, посипати зеленню і дати покипіти п’ять хвилин. Порізати і обсмажити шматочок копченого сала, потім додати в борщ разом із роздавленим зубчиком часнику. Вимкнути вогонь і дати настоятись страві кілька хвилин під кришкою. Подавати зі сметаною.

Дивіться прем’єру кулінарної програми «Перше, друге та компот» з Віктором Бронюком в ефірі ICTV вже цієї суботи о 8:30.

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