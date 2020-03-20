«Перше, друге та компот»: ТОП-3 рецепти українського борщу

Вже цієї суботи о 8:30 в ефірі ICTV відбудеться прем’єра першого в історії телеканалу кулінарного шоу «Перше, друге та компот». Ведучий програми Віктор Бронюк обіцяє потішити глядачів смачними, а головне простими в приготуванні стравами. Напередодні довгоочікуваної прем’єри, ділимося з вами найкращими рецептами страви, якою пишається кожен українець.
Класичний борщ з квасолею та м’ясом
Інгредієнти:
– свинина – 300-400 г;
– картопля – 5-6 шт;
– буряк – 2 шт;
– цибуля – 1 шт;
– морква – 1 шт;
– білокачанна капуста – 500 г;
– квасоля – 200 г (можна і консервовану);
– томатна паста – 2 ст.л;
– сіль, перець, зелень та сметана за смаком;
Як приготувати:
- Попередньо замочити квасолю на 7-8 годин, якщо використовуєте свіжу.
- Нарізати свинину на шматочки та викласти у каструлю з водою. Туди ж додати квасолю і поставити варитись.
- Порізати картоплю на невеликі шматочки, а капусту дрібно нашинкувати. Коли м’ясо та квасоля зваряться, додати туди картоплю та капусту.
- Цибулю нарізати кубиком, буряк та моркву натерти. Далі викласти на сковороду та обсмажувати на олії до готовності. Додати томатну пасту та протушити ще кілька хвилин.
- Коли картопля та капуста зваряться, додати в каструлю томатну заправку та варити ще 10-15 хвилин.
- Після цього додати сіль, перець та зелень за смаком. Так борщ буде ще більш насиченим.
- Тепер можна подавати борщ зі сметаною та зеленню.
Пісний борщ з грибами і чорносливом
Інгредієнти:
– картопля – 3 шт;
– цибуля – 1 шт;
– буряк – 2 шт;
– морква – 1 шт;
– корінь селери – 1/3шт;
– чорнослив – 10 шт;
– гриби сушені – 50 г;
– капуста білокачанна – 400 г;
– 3 зубчика часнику;
– лист лавровий – 2 шт;
– томатна паста – 2 ст.л;
– олія – 2 ст.л;
– оцет – 1/2 ст.л;
-цукор – 1/2 ч.л;
– сіль, перець та сметана смаком;
Як приготувати:
- Залити сушені гриби теплою водою і залишити їх на кілька годин.
- Закип’ятити воду, почистити цибулю і буряк, покласти в киплячу підсолену воду (буряк розрізати на 4 частини). Варити все 20 хвилин. Далі покласти до борщу розмочені і нарізані гриби. Варити далі.
- Моркву і селеру почистити, помити і нарізати соломкою. Трішки обсмажити на сковорідці з олією і додати до борщу.
- Покласти в борщ нарізану картоплю. Ще через 10 хвилин додати нашинковану капусту і лаврові листи.
- В той же час з борщу дістати буряк, дати йому трішки охолонути і натерти. Знову покласти в каструлю.
- Приготувати заправку. На сковороду влити 1 ст. ложку олії і обсмажити дрібно нарізаний часник, додати томатну пасту і півсклянки води (або юшки з борщу), оцет, сіль і цукор. Все разом добре розмішати і прогріти впродовж декількох хвилин. Вилити заправку в борщ. Покласти чорнослив без кісточок, дати борщу один раз закипіти і варити на дуже повільному вогні 15-20 хвилин.
- В кінці приготування видалити цибулю і лаврові листки.
- Додати сметану за смаком.
Український борщ з копченим салом
Інгредієнти:
– яловичина, або свинина на кістці – 500 г;
– капуста – 300 г;
– сало копчене – 200 г;
– картопля 7-8 шт.;
– помідори – 3 шт.;
– перець солодкий болгарський – 2 шт.;
– морква – 2 шт.;
– буряк – 1 шт.;
– цибуля ріпчаста – 2 шт.;
– томатна паста – 2 ст.л.;
– цукор – 1 ст.л.;
– часник – 1 зубчик;
– зелень;
– сіль.
Як приготувати:
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- Добре вимити яловичину або свинину з кісточкою. Залити водою, варити до готовності. Очищений буряк нарізати соломкою. Розігріти на сковороді рослинне масло, додати нарізану ріпчасту цибулю, моркву і буряк, все смажити до готовності.
- Додати нарізану м’якоть помідора без шкірки, томатну пасту, перемішати. Влити склянку бульйону, всипати нарізаний солодкий болгарський перець і цукровий пісок. Масу погасити протягом 10 хвилин.
- Очистити картоплю і варити в бульйоні майже до готовності. Нашаткувати капусту, всипати в борщ, потім додати обсмажені овочі, посипати зеленню і дати покипіти п’ять хвилин.
- Порізати і обсмажити шматочок копченого сала, потім додати в борщ разом із роздавленим зубчиком часнику. Вимкнути вогонь і дати настоятись страві кілька хвилин під кришкою.
- Подавати зі сметаною.
Дивіться прем’єру кулінарної програми «Перше, друге та компот» з Віктором Бронюком в ефірі ICTV вже цієї суботи о 8:30.Також по темі: Віктор Бронюк розкриє секрет смачного борщу Як зміцнити імунітет? Рецепт від Віктора Бронюка БРОНЮК ГОТУВАТИМЕ ПЕРШЕ, ДРУГЕ ТА КОМПОТ НА ICTV