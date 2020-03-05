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Головна / Прем’єра фільму «Толока»: 5 цікавих фактів в цифрах / 05.03.2020 11:00
05.03.2020 11:00
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Прем’єра фільму «Толока»: 5 цікавих фактів в цифрах


Український фільм «Толока», знятий за мотивами балади Тараса Шевченка виходить на широкий екран 12 березня. З нагоди довгоочікуваної прем’єри, ми зібрали 5 цікавих фактів в цифрах про фільм.

  1. На зйомках було задіяно більш ніж 70 коней, 30 кінних каскадерів та 40 кіннотників.
  2. Найдовший знімальний день тривав від сходу до заходу сонця. Зйомки проходили у селищі Стеблів Черкаської області, над річкою Россю. Того дня на знімальному майданчику перебувало понад 100 членів знімальної групи і 150 акторів масових сцен.
  3. Тривалість знімального періоду фільму «Толока» – 5 років, 5 місяців і 14 днів. А якщо додати сюди 46 років від початку задуму, то виходить майже 52 роки!
  4. Держкіно взяло на себе 98,02% витрат на виробництво.
  5. Офіційний трейлер фільму «Толока» всього за 10 днів зібрав понад 500 тисяч переглядів. Зараз ця цифра досягла позначки 1,8 мільйонів!

Дивіться фільм «Толока» Михайла Іллєнка в широкому українському прокаті з 12 березня.

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Теги: прем'єра фільму
05.03.2020 11:00



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