Прем’єра фільму «Толока»: 5 цікавих фактів в цифрах

Український фільм «Толока», знятий за мотивами балади Тараса Шевченка виходить на широкий екран 12 березня. З нагоди довгоочікуваної прем’єри, ми зібрали 5 цікавих фактів в цифрах про фільм.
- На зйомках було задіяно більш ніж 70 коней, 30 кінних каскадерів та 40 кіннотників.
- Найдовший знімальний день тривав від сходу до заходу сонця. Зйомки проходили у селищі Стеблів Черкаської області, над річкою Россю. Того дня на знімальному майданчику перебувало понад 100 членів знімальної групи і 150 акторів масових сцен.
- Тривалість знімального періоду фільму «Толока» – 5 років, 5 місяців і 14 днів. А якщо додати сюди 46 років від початку задуму, то виходить майже 52 роки!
- Держкіно взяло на себе 98,02% витрат на виробництво.
- Офіційний трейлер фільму «Толока» всього за 10 днів зібрав понад 500 тисяч переглядів. Зараз ця цифра досягла позначки 1,8 мільйонів!
Дивіться фільм «Толока» Михайла Іллєнка в широкому українському прокаті з 12 березня.Також по темі: 3 причини подивитись фільм «Толока» Михайла Іллєнка