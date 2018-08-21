«Поліцейська академія»: ТОП-7 кумедних фактів про фільми

Однією із найбільш популярних комедій минулого століття безумовно є «Поліцейська академія». І це не дивно, адже у фільмах сконцентрована неймовірна кількість культових жартів, незручних ситуацій та колоритних персонажів. На цьому тижні ICTV пропонує глядачам насолодитися цим шедевром світової комедії, а також дізнатися топ-7 найбільш кумедних фактів про зйомки.

Цікаво, що сюжет фільму народився зовсім випадково. Одного разу сценарист Ніл Ізраел провів ніч у поліцейському «мавпятнику» і в якості помсти за це вирішив написати сценарій комедії, де б поліцейські постійно потрапляли в найбільш смішні та курйозні ситуації.

Режисерові постійно доводилось вмовляти співачку Меріон Ремсі, яка зіграла кадета Лаверн Хукс, одягати парик та резинові подушки, аби її писклявий персонаж виглядав ще більш комедійним. Актриса увесь час сподівалась, що її Лаверн Хукс нарешті схудне та стане красивою, але цього не трапилося і глядачі пам’ятають Меріон лише в одному образі.

В другій частині фільму, в кадр потрапляє телефонна будка із російськими нецензурними написами.

«Поліцейську академію» знімали в будівлі покинутої психіатричної лікарні.

Доволі часто актори Скот Томпсон та Брент фон Хофман носили спеціальні перуки, адже спочатку було відзнято багато епізодів, де кадетам вже поголили голови, а потім виявлялося, що лишились окремі сцени з їх участю під час прибуття до Академії.

В одній зі сцен, де комендант Ласард з кадетами втікають від натовпу, вони вдаряються у вантажівку з м’ясом, де написано «Maslansky’s Bologna». Це жартівне відсилання в бік одного з продюсерів фільму Пола Масланські.

Основним принципом роботи над фільмом стала імпровізація. Для цього творці і відібрали в акторський склад більшість коміків, які могли б влучно та смішно імпровізувати під час зйомок. Всі актори мали можливість показати себе, а особливо Майкл Вінслоу, персонаж якого постійно створював кумедні звуки.



Дивіться на ICTV всі частини «Поліцейської академії» із 20 по 27 серпня:

– «Поліцейська академія» в понеділок о 21:30 та п’ятницю об 11:40;

– «Поліцейська академія-2» у вівторок о 21:30 та п’ятницю о 13:30;

– «Поліцейська академія-3» у середу о 21:30 та п’ятницю о 15:17;

– «Поліцейська академія-4» у четвер о 21:30 та п’ятницю о 17:00;

– «Поліцейська академія-5» в п’ятницю о 22:37 та суботу о 20:07;

– «Поліцейська академія-6» в суботу о 21:57 та неділю о 20:37;

– «Поліцейська академія-7» в неділю о 22:21 та 27 серпня о 17:00.