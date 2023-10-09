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Головна / На ICTV2 стартує показ культового серіалу “Сліпа зона” / 09.10.2023 13:58
09.10.2023 13:58
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На ICTV2 стартує показ культового серіалу “Сліпа зона”

На ICTV2 стартує показ культового серіалу “Сліпа зона”

У понеділок, 9 жовтня, ICTV2 розпочинає показ культового американського серіалу “Сліпа зона” (Blindspot). Це вражаюча історія про дівчину із загадковими татуюваннями вздовж усього тіла, що опинилась посеред Таймс-Сквер, не памʼятаючи нічого ані про своє минуле, ані про походження цих татуювань. 

Серіал можна подивитися в ефірі ICTV2 з понеділка по четвер о 14:20. Відразу по 3 серії.

Сюжет. ФБР знаходить в центрі міста мішок, в якому знаходиться не вибухівка чи будь-яка інша небезпечна зброя, а…оголена дівчина з численними татуюваннями вздовж усього тіла. Вона не памʼятає свого імені чи походження і не розуміє, що означають ці загадкові малюнки на тілі. ФБР намагається розібратися в такій дивній справі, однак знайти відповіді на запитання буде зовсім не просто і з кожною новою серією поступово розкриватимуться подробиці про цю таємничу дівчину і яка ж місія, зашифрована в її татуюваннях.

Поліцейська драма “Сліпа зона” створена Мартіном Джеро. В головних ролях – Джеймі Александер (таємнича дівчина Джейн Лоу) та Салліван Степлтон (агент Курт Веллер).

Серіал транслювався на телеканалі NBC з 2015 по 2020 роки. Всього вийшло 5 сезонів, які складаються зі 100 серій.

Цікаві факти: 

  • Виконавиці головної ролі Джеймі Александер доводилось проводити в гримерному кріслі 7 годин.
  • Нанесення тимчасових татуювань вимагало зусиль відразу трьох майстрів.
  • В загальному на тілі головної героїні близько 200 зображень.

Дивіться серіал “Сліпа зона” з понеділка по четвер о 14:20 в ефірі ICTV2.

 

Фото: IMDb

Теги: детективний серіал, Сліпа зона
09.10.2023 13:58

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