Війна кликів та пазурів: Все найцікавіше про франшизу «Інший світ»

З цього вівторка на телеканалі ICTV стартує показ усіх фільмів франшизи «Інший світ». Це історія про багатовікову боротьбу вампірів і перевертнів, які живуть пліч-о-пліч поруч з людьми. Пропонуємо дізнатися більше цікавих і несподіваних фактів про всіх п’ять фільмів серії.

Перший фільм серії «Інший світ» (вівторок, 23:45) вийшов ще в 2003 році. У головній ролі вампірки Селін в ньому засвітилася популярна в «нульових» актриса Кейт Бекінсейл. За сюжетом героїня є членом вампірського ковена, а також входить до елітноуго загону «Вісників смерті», іншими словами вбивць. Вона разом зі своїми колегами веде боротьбу з завзятими кровними ворогами вампірів – перевертнями, або як їх називають в цьому всесвіті – ліканами (від «лікантропія» – прим. ред.).

Одного разу Селін виявляє таємне лігво ворога, а також помічає, що його поплічники стежать за простим смертним чоловіком Майклом. Заради того, щоб дізнатися мотиви своїх недругів, вампірка рятує людину, що тягне за собою розкриття таємної змови, яка сягає корінням далеко в історію, ну і звичайно ж зав’язку головної любовної лінії франшизи.

У другому фільмі, після закінчення розповіді першого, продовжується історія Селін і Майкла. Вони все ще разом і все також тікають від небезпеки. У фільмі «Інший світ: Еволюція» (середа, 23:45), їхнім найголовнішим ворогом стає первородний вампір Маркус, що має намір відшукати і повернути до життя свого рідного брата Вільгельма – першого перевертня.

Третій фільм розповідає глядачам історію багатовікового протистояння вампірів і ліканів. «Інший світ: Повстання ліканів» (четвер, 23:45) переносить нас в більш давні часи і розповідає про те, як вампіри поневолили своїх ворогів і зробили з них своїх прислужників. Це історія про перевертня Люціана, що вирішив скинути диктаторський режим упирів і згуртував навколо себе не тільки своїх родичів, але навіть дочку його головного вампірського ворога. У цій частині головна героїня франшизи Селін з’являється тільки в кінці фільму, де дізнається, хто насправді знищив її сім’ю.

Четвертий фільм серії знову повертає в фокус розповіді до Селін. За сюжетом у «Інший світ: Пробудження» (субота, 23:25) вона прокидається після 12-річної коми і виявляє, що у неї є 11-річна дочка, яка є гібридом вампіра (50%), лікана (25%) і істинного безсмертного (25%). У четвертому фільмі серії смертні дізнались про існування вампірів і перевертнів і стали на стежку війни з ними. Люди винищують їх групами, зачищаючи світ від зграй істот, які жили поруч з ними таємно багато десятиліть. Головним завданням героїні в цій частині франшизи буде перешкодити корпорації створити гібридів суперліканів.

У заключному фільмі серії Селін повинна буде битися тепер не тільки зі своїми одвічними ворогами, але навіть з такими ж вампірами, як вона сама. У фільмі «Інший світ: Кровна помста» (23:05), героїня буде змушена тікати від переслідувань і навіть померти? ..

Цікаві факти про серію фільмів «Інший світ»:

На знімальному майданчику фільму Кейт Бейкінсейл познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, який виступав у франшизі в ролі режисера – Леном Уайзманом. Вони прожили разом з 2004 до 2016 року (офіційне розлучення пари відбувся в 2019 році). Що примітно, в 2016 році відбувся показ фінальної картини франшизи. Так що, пройшли зйомки, а з ними і кохання, мабуть.

До речі, в цій серії фільмів, Кейт Бекінсел знімалася відразу з двома своїми нині вже екс-коханими. На момент зйомок першого фільму вона вже розлучилася з актором Майклом Шином, який зіграв одну з головних ролей в перших фільмах франшизи. Хоча актори і розлучилися, проте зберегли чудові стосунки заради своєї спільної дочки.

До слова, дочка Бекінсейл також з’являється у фільмах. Вона грає маленьку Селін у другій частині серії – «Інший світ: Еволюція».

Актриса Кейт Бекінсейл дуже добре володіє російською мовою, так як вивчала літературу і мову в Оксфорді. Такі таланти Кейт вилилися в те, що в фінальному фільмі саги, її героїня несе самовар наповнений кров’ю.

До початку зйомок франшизи, Кейт Бекінсейл ніколи не займалася спортом, єдиноборствами і в цілому актриса не любить тримати в руках зброю. Втім, дивлячись на її роботу в кадрі, це досить складно повірити.

Дивіться всі частини франшизи «Інший світ» цього тижня на телеканалі ICTV.

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