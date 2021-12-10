Термінатор: історія створення, цікаві факти і як змінилися актори. Кіно на ICTV

Цими вихідними на телеканалі ICTV пройде показ чотирьох фільмів із культової серії «Термінатор». Читайте все про одну з найзнаменитіших франшиз світу у нашому матеріалі.

Історія створення

Перший фільм, який започаткував легендарну кіноепопею побачив світ у 1984 році. «Термінатор» став революційним фільмом, у якому чи не вперше заговорили про небезпеку штучного інтелекту та відповідальность людей перед своїм майбутнім. Сюжет добре знайомий навіть тим, хто не є шанувальником франшизи: вночі посеред звичайної вулиці Лос-Анжелеса у спалаху світла з’являється оголений чоловік, який виявляється роботом із майбутнього. Його завдання – знайти та знищити Сару Коннор, адже саме вона у майбутньому народить сина, здатного перемогти у війні людей та машин.

Після успіху першої частини франшизи було негайно прийнято рішення продовжувати історію про роботів-вбивць з майбутнього. У другій частині герой Арнольда Шварценеггера кардинально змінюється і замість месника з майбутнього стає його захисником. Все тому, що в першій частині йому не вдалося вбити Сару Коннор, а та в результаті народила сина Джона, що у майбутньому став ватажком людей у ​​битві з машинами. Джон з майбутнього перепрограмував Термінатора і відправив його знову в минуле, щоб той захищав його молодого. Друга частина побачила світ у 1991 році і в ній уже підібрала герой Шварценеггера оберігає молодого Коннора від нової моделі робота – зібраного з «рідкого металу».

Виробництвом третьої частини серії займався вже не Джеймс Камерон, який зняв перші два фільми, а Джонатан Мостоу. Це сталося тому, що Камерон, який багато років виношував ідею про створення третьої частини, ніяк не міг відшукати відповідний сценарій. У той же час на горизонті режисера замаячив інший перспективний проект – «Титанік», якому він став присвячувати весь свій вільний час.

«Термінатор: Повстання машин» (сб, 21:40) вийшов на екрани в 2003 році. У ньому головними героями залишилися Джон та Термінатор, а антагоністом став новий робот T-X, особливістю якого є можливість змінювати свою зовнішність.

Четверта частина серії вийшла в кіно через шість років після третьої – у 2009 році. Її виробництвом займався вже третій в історії франшизи режисер Макджи. Усі головні дійства фільму «Термінатор: Хай прийде рятівник» (нд, 23:25) відбуваються у 2018 році у постапокаліптичному світі, який переживає війну людей та машин. У ньому живе дорослий Джон Коннор, який слідує шляхом, який приготувала йому доля – очолює людей, що залишилися в живих, у їхній боротьбі зі штучним інтелектом.

П’ятий «Термінатор» – і знову новий режисер. На цей раз Алан Тейлор. У фільмі «Термінатор: Генезис» (нд, 20:50) дія розгортається у 2029 році. Саме в той час суперкомп’ютер, керуючий усім штучним інтелектом відправляє в 1984 роботів з метою вбити Сару Коннор. Таким чином, франшиза закриває часову петлю, відкриту на самому початку серії.

Шоста частина франшизи вийшла на кіноекрани у 2019 році. «Термінатор: Фатум» (сб, 19:10), знятий вже п’ятим режисером Тіммом Міллером, розпочинає новий розділ в історії протистояння людей та машин. Оскільки в попередній частині історія здійснила цикл, у шостому фільмі дія закручується навколо іншої новітньої розробки штучного інтелекту.

Цікаві факти

Режисер перших двох фільмів Джеймс Камерон стверджує, що ідея створення фільму прийшла йому у ві сні. Виявляється, під час зйомок іншого свого фільму він захворів і вночі його сильно лихоманило. Висока температура та інші супутні симптоми породили в його мозку образ робота, що виходить із вогню з ножем у руці. Головний антагоніст другої частини – робот, здатний змінювати форму. Його роль виконав Роберт Патрік, що перед зйомками тривалий час спостерігав за тваринами. Завдяки цьому йому вдалося створити образ ідеального хижака: у його акторській грі можна спостерігати звички акули, сокола, орлана та інших мисливців зі світу звірів. Над сценарієм четвертої частини франшизи працював Джонатан Нолан, брат одного з найбільш знакових режисерів наших днів – Крістофера Нолана. Війна машин і людей у ​​третьому фільмі мала розпочатися в 2003 році, про що говорив первісний слоган кіно. Проте через політичну ситуацію на світовій арені, зокрема на початку протистоянь в Іраку, війну у фільмі перенесли на рік уперед. Четвертий фільм серії став найпохмурішим за історію франшизи, а шостий – найпровальнішим з боку зборів у кінотеатрах.

Як змінилися герої

Не пропустіть показ фільмів серії «Термінатор» у вихідні на телеканалі ICTV!

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