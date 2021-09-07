Справжні емоції та справжня кров: п’ять маловідомих фактів про фільми серії «Оселя зла»

Цього тижня з вівторка по четвер вночі о 01:20 на телеканалі ICTV відбудеться показ четвертого, п’ятого та шостого фільмів серії «Оселя зла». Пропонуємо дізнатись кілька цікавих та маловідомих фактів про це кіно.

Міла Йовович сама виконала майже всі трюки

З першої частини франшизи задля досягнення максимальної правдоподібності актори самостійно виконувати трюки. Ну і звісно це насамперед стосувалось виконавиці головної ролі – Міли Йовович. За всі шість фільмів вона тільки кілька разів потребувала допомоги каскадерів, коли мова йшла про моменти, що могли б завдати серйозної шкоди її здоров’ю чи життю.

Всі подряпини та садна у кіно справжні

Виконувати головну роль у блокбастері, як ми вже зрозуміли, не так просто. І це добре відомо Мілі Йовович. Вона багато тренувалась, аби справлятись з трюками, а значить набивала садна. І це здалось режисеру Полу Андерсонові гарним бонусом, адже таким чином його команда не витрачала гроші на грим та макіяж таких речей. Так і вийшло, що майже всі поранення та подряпини у кіно справжні.

Знімальна група мала пройти гру Resident Evil перед початком зйомок

Аби актори та члени знімальної групи за кадром добре орієнтувались у сюжеті та гарно розуміли атмосферу майбутнього фільму, їм усім було надіслано примірники гри Resident Evil. Кожен з них мав не просто зіграти у неї, а повністю завершити прохождення. Дехто з команди був не достатньо впевнений у своїх силах, саме тому замінив процес гри, на перегляд відео з її прохожденням на YouTube.

«Оселя зла» має багато посилань на «Алісу у Країні чудес»

Це не вперше, коли автори сучасних фільмів та кіно, посилаються на вже добре знайомі глядача образи з популярної культури. Так, у «Оселі зла» є кілька натяків на «Алісу у Країні чудес». Ім’я головної героїні – Еліс (англ. – Alice). Ім’я антагоніста, комп’ютера – Червона Королева. Досліди з Т-вірусом проводяться на білому кролику, а для того, щоб потрапити у секретну лабораторію компанії Umbrella, що зветься «мурашник», герої «проходять» через дзеркало.

Ім’я Еліс вигадане режисером

Завдяки бездоганній грі Міли Йовович, ми добре запам’ятали, як звуть головну героїню кінофраншизи. Проте у оригінальній грі ім’я Еліс ніколи не згадувалось. Так само ніхто не назвав протагоністку цим іменем і у кіно. Те, що її звуть саме так, глядач дізнається тільки, коли починаються фінальні титри фільму.

Дивіться «Оселя Зла-4: Життя після смерті», «Оселя зла-5: Відплата» та «Оселя зла-6: Остання глава» з вівторка по четвер о 1:20 на телеканалі ICTV.

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