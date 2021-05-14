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Головна / «Міцний горішок»: 5 цікавих фактів про легендарний бойовик / 14.05.2021 12:20
14.05.2021 12:20
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«Міцний горішок»: 5 цікавих фактів про легендарний бойовик


Легендарний фільм «Міцний горішок» не лише завоював мільйони фанатів та став одним із найкращих новорічних бойовиків, а ще й приніс світову славу зірці Голлівуду Брюсу Віллісу.

З п’ятниці по неділю ICTV покаже 5 фільмів, а поки пропонуємо вам 5 цікавих фактів про культову кінострічку.

Джоном МакКлейном міг стати інший актор. Мало хто знає, що в першу чергу на головну роль розглядали Арнольда Шварценеггера, Сільвестра Сталлоне, Берта Рейнольдса та Річард Гіра, а Брюс був п’ятим в списку претендентів. В результаті, автори вирішили, що такому серйозному персонажу не завадить більше легкості та гумору і саме Вілліс зможе найкраще зіграти цю роль.

Небезпечні зйомки. Брюс Вілліс ледь не втратив слух через надто потужний постріл під час зйомок сцени, де він вбиває терориста з-під столу. Справа в тому, що режисер прийняв рішення використати особливо гучні холості патрони в акустично замкненому маленькому просторі. З того часу, актор добре чує лише на праве вухо.

Культова фраза. У всіх частинах «Міцного горішка» можна почути знамениту імпровізацію Брюса Вілліса «Yippee-ki-yay, motherfucker!» («Йо-хо-хо, виродок!»), яка стала не лише візитною карткою персонажу, а й увійшла до списку «100 найвидатніших кінофраз».

Афіша без головного актора. Цікаво, що на офіційному постері до фільму відсутнє фото і немає жодної згадки про Брюса Вілліса, оскільки в нього була специфічна репутація після серіалу «Детективне агенство. Місячне сяйво». Обличчя актора з’явилось на афішах лише після успішного прокату першої частини.

«Міцний горішок» – комерційно успішний фільм. Світові збори склали 140 мільйонів доларів, в той час як на створення було потрачено близько 28 мільйонів. Крім того, фільм завоював безліч престижних нагород та 4 номінації на «Оскар»: за кращий звук, монтаж, візуальні ефекти та музичний супровід.

Дивіться цього тижня на ICTV:

в п’ятницю:

20:06 – “Міцний горішок”; субота – 16:10

22:38 – “Міцний горішок-2” неділя – 11:30

в суботу:

19:10 – “Міцний горішок-3”; неділя – 14:00

21:37 – “Міцний горішок 4.0”; неділя – 16:00

в неділю:

“Міцний горішок: Гарний день, аби померти”

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14.05.2021 12:20



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