«Люди Ікс» на ICTV: усе про серію фільмів

Телеканал ICTV готує для своїх глядачів три фантастичних вікенди поспіль разом з однією із найпопулярніших супергеройських кіносерій світу «Люди Ікс».

Історія франшизи, цікаві факти, трейлери і, головне, коли ж можна подивитись фільми на ICTV – читайте далі в матеріалі. Ми зібрали для вас найцікавішу інформацію про всесвіт, головними героями якого є люди-мутанти із неймовірними силами.

«Люди Ікс» – це серія фантастичних фільмів, заснована на однойменних коміксах Marvel Comics. Цікаво, що комікси про «Людей Ікс» хотіли екранізувати ще у 80-х, а компанія Marvel навіть проводила переговори з Джеймсом Кемероном, проте він не досить зацікавився цим проектом. Лише коли наприкінці 90-х на каналі Fox Kids вийшов успішний мультсеріал «Люди Ікс», студія придбала права на зйомки повнометражного фільму і продюсер Лорен Шулер Доннер негайно взялася за роботу.

Нині франшиза займає 7-ме місце в списку найбільш прибуткових кіносерій із загальними зборами в понад 6 мільярдів доларів та складається із 13-ти фільмів: «Люди Ікс» (2000), «Люди Ікс-2» (2003), «Люди Ікс: Остання битва» (2006), «Люди Ікс: Росомаха» (2009), «Люди Ікс: Перший клас» (2011), «Росомаха: Безсмертний» (2013), «Люди Ікс: Дні минулого майбутнього» (2014), «Дедпул» (2016), «Люди Ікс: Апокаліпсис» (2016), «Логан» (2017), «Дедпул-2» (2018), «Люди Ікс: Темний Фенікс» (2019) та «Нові Мутанти» (2020).



«Люди Ікс» (2000)

Початок історії про людей-мутантів знайомить нас із професором Ксав’єром (Патрік Стюарт), який організував власну школу для обдарованих дітей. В кожному з них є «Ген-X», а це означає, що цим людям судилося кардинально змінити картину світу. Проте у Ксав’єра є ворог – мутант Магнето (Йен Маккеллен), який зібрав свою команду і намагається захопити владу над усім світом.

Фільм режисера Браяна Сінгера «Люди Ікс» викликав справжній фурор, заробив близько 300 мільйонів доларів та відродив цікавість глядачів до супергероїки. Такий успіх змусив творців не просто негайно взятися за роботу на другою частиною, а створити трилогію, яку у випадку подальшого успіху доповнити спін-офами окремих персонажів.



«Люди Ікс-2» (2003)

В другій частині з’являється новий противник Людей Ікс – полковник Страйкер. Після нападу на школу Ксав’єра людей Страйкера, Людям Ікс нічого не залишається, як об’єднатися з мутантами Магнето та завдати зустрічний удар агресивному ворогу.

«Люди Ікс-2» навіть перевершили першу частину і заробили в світовому прокаті понад 400 мільйонів доларів, оскільки фільм виявився ще більш видовищним, масштабним та з більшою кількістю нових персонажів-мутантів. Проте кінокомпанію 20th Century Fox чекав сюрприз: Брайан Сінгер покинув проект, адже отримав пропозицію зняти «Повернення Супермена». Режисером фільму «Люди Ікс: Остання битва» став Брет Ретнер.



«Люди Ікс: Остання битва» (2006)

Тут з’являється відразу дві сюжетні лінії. Джин воскресає в образі темного Фенікса і змушена тепер боротися з новою сутністю, що поселилася в ній. Магнето знову хоче помститися людству і навіть вмовляє Джин приєднатися до свого Братства. Тим часом стає відомо, що людство винайшло ліки, здатне «вилікувати» суперздібності. Тепер між Братством Магнето, Людьми Ікс та людством наступає момент вирішальної битви.

Фільм отримав досить змішані відгуки і ледве окупив себе. Глядачі відносно холодно прийняли третю частину через надмірну концентрацію екшену і бездушного ставлення до героїв. Саме тому студія відхилила ідею знімати четвертий фільм, а взялася за спін-офи про Росомаху. Новим режисером став Гевін Худ.



«Люди Ікс: Росомаха. Початок» (2009)

«Люди Ікс: Росомаха» – це перший спін-оф всесвіту «Люди Ікс», який розповідає про минуле одного з найпопулярніших персонажів кіносерії – Росомаху. Тут показано основні життєві етапи головного героя: від 1845 року, коли в досить юному віці Росомаха відкрив в собі суперздібності і до моменту, коли він потрапив до школи професора Ікс.

Про те, яким повинно бути минуле Росомахи – дуже довго не могли дійти єдиної думки сценаристи, режисер та керівництво. До того ж, незадовго до прем’єри в інтернет проникла робоча версія фільму з недоопрацьованими спецефектами. Цю версію встигли скачати понад 4,5 мільйонів людей. Все це вплинуло на те, що в прокаті «Люди Ікс: Росомаха» зібрав значно менше, ніж очікували творці.



«Люди Ікс: Перший клас» (2011)

Це перша частина нової трилогії, яка відправляє нас в 60-ті роки 20-ого століття, аби дізнатися про молодість мутантів та як було засновано команду Людей Ікс. Головні персонажі тут – Чарльз Ксав’єр та Ерік Леншер, які в майбутньому стануть ворогами.

Режисером фільму став Метью Вон, а до акторського складу приєдналися Джеймс Макевой (молодий Ксав’єр), Майкл Фассбендер (Ерік Леншер) та Дженніфер Лоуренс в ролі Містік. Глядачі та критики високо оцінили такі зміни і «Перший клас» повернув успіх «Людей Ікс-2».



«Росомаха: Безсмертний» (2013)

В другому фільмі про Росомаху розвиток історії відбувається в Японії після подій «Останньої битви». Логан покинув школу Ксав’єра, став відлюдником, втратив свої суперздібності та змушений тепер боротися з ворогами як простий смертний.

Режисер Джеймс Менголд врахував критику попередньої частини та зробив цей фільм більш динамічним та насиченим видовищними битвами, а найголовніше те, що він змусив глядачів співпереживати тепер уже смертному Логану. «Росомаха: Безсмертний» заробив в прокаті понад 400 мільйонів доларів, а компанія Fox відразу ж почала переговори про третій фільм, який вийшов в 2017 році.



«Люди Ікс: Дні минулого майбутнього» (2014)

Тут події відбуваються відразу в двох часових проміжках – 2023 та 1973 роках. У майбутньому мутантів знищують роботи-вартові, які навчились копіювати їхні здібності. Єдина надія для мутантів вижити – запобігти тим фатальним подіям, що привели до появи роботів. Для цього команда Ікс відправляє в минуле Росомаху.

Головний лиходій фільму – Болівар Траск, якого зіграв Пітер Дінклейдж (Тіріон Ланістер «Гра Престолів»). З’являються тут також як герої оригінальної трилогії, так і нове покоління. Режисером знову став Брайан Сінгер і доволі успішно, адже фільм зібрав безліч позитивних відгуків, ще більше фанатів кіносерії та касові збори понад 746 мільйонів доларів при бюджеті в 200 мільйонів.



«Дедпул» (2016)

Це другий спін-оф всесвіту «Люди Ікс» і перший фільм, заснований на коміксах MARVEL. До того ж, це перший фільм у франшизі з віковим обмеженням «18+».

Персонаж Дедпула з’явився ще у фільмі «Люди Ікс: Росомаха», але ні фанатам, ні самому Раяну Рейнольдсу не сподобалась така версія і він вимагав перезапуску персонажа в окремому фільмі. І через 7 років на великі екрани вийшла історія про хворого на рак колишнього спецназівця Вейда Вілсона, який в результаті небезпечного експерименту отримує суперздібності.

«Дедпул» – входить в категорію фільмів, в успіх якого не надто вірили. Проте режисер Тім Міллер зняв надзвичайно драйвовий та смішний фільм, який відразу ж отримав всенародну любов та захмарні прибутки – понад 780 мільйонів доларів при бюджеті всього в 58 мільйонів!



«Люди Ікс: Апокаліпсис» (2016)

Після високо оціненого критиками «Люди Ікс: Дні минулого майбутнього» режисер Брайан Сінгер з великом ентузіазмом взявся за роботу над новою частиною про мутантів.

Події фільму «Люди Ікс: Апокаліпсис» відбуваються в 1983 році – через 10 років після подій в «Дні минулого майбутнього». Саме тоді прокинувся Апокаліпсис – найдревніший із роду мутантів. Він настільки розчарувався в новому світі, що вирішив винищити все людство. Тепер Людям Ікс доведеться знайти спосіб, як здолати сильного ворога.

До речі, роль головного лиходія міг зіграти Том Харді, але в результаті роль Апокаліпсиса дісталася Оскару Айзеку («Зоряні війни»).



«Логан» (2017)

Це третій та останній фільм про Росомаху, а також найсумніший фільм франшизи. Тут ми бачимо старого Логана та старого професора Ікс, які обидва дуже хворі та хочуть спокою, але протистояння ворогам для них ще не завершуються. Вперше в проекті з’являється персонаж Лори Кінні, відомої як мутант Ікс-23. Це донька Росомахи, яку переслідують військові і їй треба неодмінно допомогти.

Фільм режисера Джеймса Менголда отримав високу оцінку критиків, номінацію на «Оскар» за «кращий адаптований сценарій», касові збори близько 620 мільйонів і любов глядачів. Відданих фанатів, які від самого початку стежать за кіновсесвітом Людей Ікс – цей фільм розчулить до найглибших струн душі.



«Дедпул-2» (2018)

Продовження історії про харизматичного і саркастичного супергероя всесвіту Marvel – Дедпула. Він зіштовхується із жорстоким суперсолдатом з майбутнього, який полює за хлопчиком із надзвичайними здібностями. Щоб захистити дитину від нього, Дедпул збирає команду «Сила Ікс» і готовий застосовувати в боротьбі проти ворога свої брудні прийоми.

Режисер Девід Літч додав в другу частину ще більше персонажів, масштабних сцен битв і, звісно ж, гумору на будь-які делікатні теми. «Дедпул-2» навіть побив рекорди попереднього фільму по касовим зборам і зібрав більше 785 мільйонів доларів. Серед стрічок категорії R «Дедпул-2» поступається лише «Джокеру» Тодда Філіпса.



«Люди Ікс: Темний Фенікс» (2019)

Це дванадцятий фільм серії «Люди Ікс», автором і режисером якого є Саймон Кінберг.

«Люди Ікс: Темний Фенікс» відправляє в 1992 рік – в період, коли Джин Грей перевтілюється в Темного Фенікса. В процесі боротьби з новою сутністю, Джин виходить за межі контролю, розколює сім’ю Ікс і навіть погрожує знищити планету.

Фільм отримав досить суперечливі відгуки. Велику роль тут зіграв передбачуваний сюжет, оскільки історію Джин Грей глядачі вже знали до цього. Проте «Темного Фенікса» варто подивитися хоча б заради чудової гри Софі Тернер та добре знайомих, улюблених персонажів, яких втілили Джеймс Макевой, Майкл Фассбендер, Дженніфер Лоуренс та інші.

Коли дивитись фільми на ICTV?

Субота, 10 квітня:

16:50 – «Люди Ікс»;

19:10 – «Люди Ікс-2»;

21:40 – «Люди Ікс: Остання битва».

Неділя, 11 квітня:

21:15 – «Люди Ікс: Початок. Росомаха»;

23:25 – «Логан: Росомаха».

Субота, 17 квітня:

19:10 – «Люди Ікс: Перший клас»;

21:40 – «Люди Ікс: Дні минулого майбутнього».

Неділя, 18 квітня:

21:15 – «Люди Ікс: Темний Фенікс»;

23:40 – «Росомаха: Безсмертний»;

Субота, 24 квітня:

19:10 – «Люди Ікс: Апокаліпсис»;

22:00 – «Дедпул»;

00:05 – «Дедпул-2».

Фото: IMDb

Юлія Мазур

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.