«Форсаж»: усе про серію фільмів

Кіно на ICTV підготувало для своїх глядачів вихідні з видовищними екстремальними перегонами та брутальними чоловічими розбірками на чолі з Віном Дізелем, Полом Уокером та Двейном Джонсоном!

Ми зібрали для вас найцікавіше про всю серію фільмів «Форсаж».

Історія франшизи «Форсаж» почалася ще 19 років тому і поступово перетворилась у величезну довготривалу серію фільмів, яка на сьогоднішній день нараховує 8 повнометражних та 2 короткометражні фільми. Крім того, це найбільш прибуткова франшиза студії «Universal», загальносвітові касові збори якої складають понад 5,9 мільярдів доларів!

Весною минулого року повинен був вийти в прокат «Форсаж-9», проте через пандемію коронавірусу прем’єру в США перенесли на 2 квітня 2021 року. Відповідно ще на рік, а саме на 2 квітня 2022 року, перенесли прем’єру ювілейної десятої частини. Сюжет картини поки що невідомий, проте в головних ролях ми побачимо головну зірку серії фільмів – Віна Дізеля, а також Двейна Джонсона.

«Форсаж» – (2001)

За словами режисера Роба Коена, на створення фільму його надихнула стаття про стрітрейсерів Нью-Йорка із журналу «Vibe» 1998 року. В ній розповідалось про незаконні вуличні перегони, які проводились в Нью-Йоркському районі Куінс.

А безпосередньо почалося все у 2001 році з історії про поліцейського Брайана О’Коннера у виконанні Пола Уокера.

Брайан – поліцейський, який працює під прикриттям. Його мета – бути прийнятим в автобанду легендарного вуличного гонщика Домініка Торетто (Він Дізель), якого підозрюють в організації злочинних нападів. Але подружившись з Домініком, Брайан поступово починає забувати про свою місію. Проте головний герой повинен обрати: дружба чи обов’язок поліцейського?

«Подвійний форсаж» – (2003)

Після успішних касових зборів першої частини (а саме 270 мільйонів доларів при кошторисі понад 38 мільйонів!), продовження франшизи не довго змусило себе чекати. І вже у 2003 році на екрани вийшов «Подвійний форсаж», проте без Віна Дізеля. Це єдиний фільм серії, в якому не знімався актор, адже йому наче не сподобався сценарій. Проте насправді Дізель та студія «Universal» на той момент не змогли домовитись про гонорар зірки «Форсажу».

Роб Коен теж відмовився від «Подвійного форсажу» і разом з Віном Дізелем працювали в цей час на фільмом «Три ікси». Натомість режисерське крісло зайняв Джон Сінглтон.

В другій частині, колишній поліцейський Брайан О’Коннер разом зі своїм старим другом Романом Пірсом (Тайріз Гібсон) збираються перевезти велику суму «брудних» грошей відомого мафіозі Картера Вероні (Коул Хаузер) як його підручні. Але насправді ця робота є лише черговим прикриттям для Брайана, який разом з таємним агентом Монікою Фуентес (Єва Мендес) повинні звинуватити злочинця.

«Потрійний форсаж: Токійський дрифт» – (2006)

Це перший самостійний фільм, який не пов’язаний з двома попередніми. Цього разу продюсери фільму вирішили повністю сконцентруватися на перегонах, перенести події в Токіо та перемкнути увагу із Домініка Торетто та Брайана О’Коннера на Шона Босуелла у виконанні Лукаса Блека. Режисером став Джастін Лін, якого в першу чергу глядачі полюбили за стильну картинку та видовищні перегони.

Творці фільму хотіли все-таки зв’язати фільм з усією франшизою, тому вели довгі перемовини про зйомки з Віном Дізелем. В результаті, актор зіграв камео наприкінці фільму і отримав за це не гонорар, а права на франшизу «Хроніки Ріддіка».

В третій частині, головний герой Шон Босуелл знайомиться зі світом підпільного дрифт-рейсингу в Токіо. Раніше Шон просто ганяв вулицями, а тут перед ним відкрився цілий світ своєрідного мистецтва з металу і гуми, дороги якого виявилися неймовірно крутими на поворотах. Одного разу він кидає виклик «Королю Дрифту» та чи впорається він з ним..?

«Форсаж-4» – (2009)

У фільмі «Форсаж-4» можна знову побачити разом всіх акторів першої частини – Віна Дізеля, Пола Уокера, Джордану Брюстер та Мішель Родрігес. Проте режисером залишився Джастін Лін.

За сюжетом, Домінік повертається в Лос-Анджелес з Домініканської республіки, де дізнається про смерть Летті. Він повинен знайти наркобарона Артуро Брага, оскільки саме наркомафія замішана в смерті дівчини. Тим часом, агент ФБР Брайан О’Коннер теж шукає Брага. І на цьому шляху двом старим друзям знову судилося зустрітися…

«Форсаж-5» – (2011)

«Форсаж-5» – це вже третій фільм франшизи, за яку взявся режисер Джастін Лін. Щоб розширити ще більше аудиторію «Форсажу» творці серіалу вирішили остаточно відійти від теми вуличних перегонів і зробити акцент на пограбуваннях та криміналі. Крім того, дует Дізеля та Уокера розбавили ще одним яскравим персонажем – Двейном Джонсоном, який з цього моменту став третьою постійною зіркою франшизи.

«Форсаж-5» сподобався не лише глядачам, про що свідчать касові збори (близько 600 мільйонів доларів!), а й критикам. Про всі попередні частини вони не так схвально відгукувались, як про п’яту.

В п’ятій серії фільмів «Форсаж» Брайан разом з друзями звільнили з в’язниці Домініка Торетто і були змушені тікати до Бразилії. Там вони займаються викраденнями автомобілів, а одного разу вирішили пограбувати впливового бразильського бізнесмена Ернана Рейеса, який раніше їх підставив. Для цього головним героям знадобиться команда кращих стрітрейсерів.

«Форсаж-6» – (2013)

В 2013 році на екрани вийшов «Форсаж-6», який став останньою роботою у франшизі для режисера Джастіна Ліна.

Отримавши 100 мільйонів доларів, Домінік та інші герої відправились кожен у свою подорож. Тим часом, агент Хоббс розслідує справу про злончинців-водіїв у дванадцяти країнах. Щоб їх зупинити, Хоббсу необхідна допомога Торетто та його команди.

«Форсаж-7» – (2015)

Оскільки Джастін Лін відмовився працювати над сьомою частиною, режисером став Джеймс Ван. А 30 листопада 2013 року, в перерві між зйомками сьомого «Форсажу», трапилася найбільш трагічна подія в історії франшизи – в автокатастрофі загинув виконавець ролі Брайана О’Коннера – Пол Уокер.

Коли після трагедії були відновлені зйомки, здалеку персонажа Пола Уокера грали дублери, а для крупного плану створено цифрову копію обличчя актора. В деяких сценах Пола заміняли рідні брати.

Прем’єра фільму мала приголомшливий успіх і зібрала в прокаті рекордні 1,5 мільярда доларів!

В цій частині Домінік Торетто та Брайан О’Коннер ніяк не можуть почати вести спокійне сімейне життя, оскільки на горизонті з’являється Декард Шоу (Джейсон Стейтем). Декард понад усе прагне помститися їм за свого брата Оуена Шоу і він ні перед чим не зупиниться, щоб реалізувати задумане.

«Форсаж-8» – (2017)

«Форсаж-8», режисером якого став Ф. Гері Грей починає нову трилогію вже без Пола Уокера. На шляху команди Домініка з’являється королева кіберзлочинності і одна з найкрасивіших жінок планети – Сайфер (Шарліз Терон). Їй вдалося знайти вплив на головного героя і той все-таки зраджує своїх близьких…

«Форсаж: Гоббс і Шоу» – (2019)

«Форсаж: Гоббс і Шоу» – спін-оф про персонажів Двейна Джонсона та Джейсона Стейтема, а також дев’ятий і поки що останній фільм серії «Форсаж», який вийшов на екрани. У фільмі також з’являютья абсолютно нові персонажі, яких грають Ідріс Ельба, Кевін Харт, Райан Рейнольдс. Режисером став Девід Літч.

Сюжет відбувається через два роки після подій восьмої частини. Спецагент американської дипломатичної служби безпеки Люк Гоббс і колишній елітний оперативник британської розвідки Деккард Шоу не сподобались один одному з першого погляду і завжди були заклятими ворогами. Проте в цьому фільмі їм доведеться забути про всі непримиренні розбіжності, аби захистити світ від небезпечної біологічної атаки.

«Форсаж» – короткометражні фільми

В рамках серії вийшло ще й два короткометражні фільми: «Вмикай турбонаддув» та «Бандити».

«Вмикай турбонаддув» (2003) розповідає про життя Брайана О’Коннера між подіями першої і другої частини.

«Бандити» (2009) – показано історію знайомства головних персонажів «Форсажу-4». До речі, режисером і сценаристом цієї короткометражки виступив Він Дізель.

Обидва фільми були офіційно видані на DVD.

Як правильно дивитися серію фільмів «Форсаж» за хронологією?

Хронологію перегляду трішки ускладнює наявність короткометражних фільмів та спін-офу «Токійський дрифт». Тому якщо ви хочете переглянути всі частини, радимо зробити це в такому порядку:

«Форсаж» (2001); «Вмикай турбонаддув» (2003); «Подвійний форсаж» (2003); «Бандити» (2009); «Форсаж-4» (2009); «Форсаж-5» (2011); «Форсаж-6» (2013); «Потрійний форсаж: Токійський дрифт» (2006); «Форсаж-7» (2015); «Форсаж-8» (2017).

Дивіться на ICTV:

Понеділок: • «Форсаж» – 16:45; • «Подвійний форсаж» – 19:10; • «Потрійний форсаж: Токійський дрифт» – 21:05.

Вівторок: • «Форсаж-4» – 16:45; • «Форсаж-5» – 19:10; • «Форсаж-6» – 21:35.

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