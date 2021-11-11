«Джек Річер»: маловідомі факти про бойовик із Томом Крузом

Цієї суботи о 19:10 та 21:50 на телеканалі ICTV пройде показ двох фільмів серії «Джек Річер» з Томом Крузом у головній ролі. Напередодні показу ми зібрали найцікавіші маловідомі факти про франшизу в одному матеріалі.

Фільм знятий за книгою і в ній головний герой – зовсім інший

Мало хто знає, що фільм «Джек Річер» – екранізація книги «Один постріл», американського автора Лі Чайлда. Цей роман є дев’ятою книгою про колишнього військовослужбовця Джека Річера. Більшість шанувальників цієї історії, які встигли прочитати книгу до її екранізації, були обурені тим фактом, що на роль головного героя був взятий Том Круз. Справа в тому, що за книгою Джек був високим накачаним блондином, у той час, як Том низький, менш міцно складний і брюнет. Проте, навіть сам автор неодноразово позитивно висловлювався про роботу Круза, кажучи, що ставить пріоритет його здатність передати характер героя, ніж зовнішні характеристики.

Том Круз виконував трюки на майданчику сам

Як відомо, цей американський актор є не інакше, як справжнім адреналіноманом. Це він встиг довести всьому світу в культовій франшизі «Місія нездійсненна» – до речі, нещодавно ми розповіли про найнебезпечніші трюки Тома Круза в цій серії фільмів. В екранізації «Джек Річер» актор знову побажав виконувати всі трюки самостійно. Здебільшого вони стосувалися водіння авто, у чому Круз – великий професіонал. В одній зі сцен його автомобіль врізається в бочки та глухне, але актор дуже швидко справляється з ним та продовжує рух. Сцену мали перезнімати, але режисерові так сподобалася оперативність Круза, що вона увійшла до фінального монтажу картини.

Автор книги про Джека Річера також з’явився у фільмі

У першій частині франшизи, де герой Тома Круза та героїня Розамунд Пайк перебувають у поліцейській дільниці, глядачі можуть спостерігати за автором оригінального твору, на основі якого і зняли кіно. Лі Чайлд виконав у фільмі невелику роль, так зване камео, – поява героя на кілька хвилин екранного часу. Він просто сидів у кадрі та спостерігав за діалогом головних героїв.

У Джека Річера могло бути інше обличчя

Оскільки, як згадувалося раніше, зовнішність книжкового Річера і Тома Круза разюче відрізняється, на головну роль франшизі спочатку пробувалися інші голлівудські актори. Чи не основними кандидатами виступали Бред Пітт та Х’ю Джекман. Але не лише вони. Взагалі ще за чотири роки до початку виробництва першого фільму можливістю екранізації книг Лі Чайлда активно цікавився Дуейн Джонсон. Він є шанувальником творчості автора і хотів самостійно спродюсувати фільм за його книгами, звісно, із собою у головній ролі. Але тоді йому довелося відмовитися від цього через зобов’язання щодо інших контрактів. А ви як вважаєте, чи був би інший Джек Річер таким же переконливим?

Дії другого фільму розгортаються дев’ять книг по тому

Як ми вже з’ясували, перший фільм був екранізований за дев’ятою книгою про Джека Річера із серії американського письменника Лі Чайлда. Очікувано, що в стрічці-продовженні має оповідатися про події наступної книги, але ні. Фільм «Джек Річер: Не відступай» – екранізація аж вісімнадцятої книги автора. Це означає, що автори фільму створювали картину, дотримуючись зовсім не книжкової логіки. Письменник випустив цю частину у 2013 і тоді ж побачила світ і дев’ятнадцята книга про пригоди Річера. До речі, на даний момент Лі Чайлд випустив двадцять чотири книги про свого героя, крайня з яких вийшла в 2019 році.

Дивіться фільми «Джек Річер» та «Джек Річер: Не відступай» у суботу о 19:10 та 21:50!

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