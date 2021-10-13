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Головна / На ICTV з’явиться легендарне шоу / 13.10.2021 15:59
13.10.2021 15:59
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На ICTV з’явиться легендарне шоу

На ICTV з’явиться легендарне шоу

Цієї осені Україну сколихне повернення легенди – програми «Хто хоче стати мільйонером?» на ICTV. Канал вже відкрив кастинг і очікує перших сміливців, які заповнять анкету на участь. 

На глядачів чекає шоу поза часом, для якого не існує вікових обмежень чи соціальних статусів. Формат існує вже більше 20 років, він виходив у десятках країн та лишається незмінно популярним. В чому ж секрет?

Мільйон може виграти буквально кожен, використовуючи лише свій розум та життєвий досвід.

«Ми впевнені, після премєри «Хто хоче стати мільйонером?» на ICTV одвічне питання «хто в домі головний?» відійде на другий план. Усі – від школярів до батьків та бабусь із дідусями – змагатимуться за звання найрозумнішого, відповідаючи на запитання разом із гравцем»

– говорить продюсер ICTV Тетяна Гребенік.

Команда редакторів вже працює над запитаннями для гри. Мета – зробити їх доступними кожному. Щоб відповісти – не обов’язково мати магістерський ступінь. Головний інтелектуальний козир українців – допитливість і всебічний розвиток.

ICTV вже підписав угоду з правовласниками формату телешоу компанією Sony Pictures Television, а студію облаштовують до прем’єри. Незабаром канал назве ім’я ведучого, залишається лише знайти щасливчиків, які перевірять свій інтелект у кріслі гравця. Ним можеш бути ти.

Заходьте на сайт ICTV та заповнюй анкету!

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Теги: кастинг ictv, Хто хоче стати мільйонером?
13.10.2021 15:59



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