День батька 2020: все про свято – дата, історія та традиції святкування

У багатьох країн світу вже понад 100 років існує традиція вітати татусів з їхнім «професійним святом». Україна раніше неформально святкувала День батька в третю неділю червня або третю неділю вересня, проте з 2019 року наші татусі також отримали свій особливий святковий день, а Україна – нове державне свято. Коли відзначають День батька, яка історія виникнення та традиції святкування в різних країнах світу – читайте всі цікаві подробиці далі в матеріалі.

Історія виникнення свята

Вперше День батька відсвяткували в США (місто Спокан, штат Вашингтон) 19 червня 1910 року.

Під час служби в церкві, присвяченої Дню матері, жінка на ім’я Сонора Додд (Смарт) подумала про свого батька – Вільяма Смарта, який після смерті дружини сам виховував Сонору і ще 5-х дітей.

На знак поваги та любові до свого батька, жінка звернулась до місцевої влади з пропозицією запровадити нове свято для всіх татусів Америки. Було прийнято рішення відзначати його в День народження Вільяма Смарта – 5 червня, проте підготовка затягнулася і вперше День батька відсвяткували 19 червня 1910 року.

Згодом ідею підтримали інші штати, але загальнонаціональним це свято стало на кілька десятків років пізніше. В 1966 році президент Ліндон Джонсон підписав прокламацію, офіційно оголосивши третю неділю червня Днем батька. Однак Конгресмени ще довгий час не наважувалися на офіційну установу свята. День батька офіційно узаконений президентом США Річардом Ніксоном в 1972 році.

З часом інші країни також почали долучатися до свята. На сьогоднішній день понад 40 країн світу щорічно вшановують чоловіка-батька. Більшість із них, як і Сполучені Штати, в третю неділю червня. Окремі країни відзначають в інші дати. Наприклад, сусідня Польща – 23 червня; Італія, Іспанія, Португалія – 19 березня, а от у Південній Кореї 8 травня – спільне свято матерів та батьків.

Коли День батька святкують в Україні?

До 2019 року День батька не мав офіційного статусу в Україні. Але 8 травня 2019 року Кабінет Міністрів України схвалив проект указу президента про встановлення Дня батька, який щорічно відзначатиметься в третю неділю червня, як і в більшості країн світу. Цього року свято випадає на 21 червня.

Традиції святкування

День батька – це свято поваги та вдячності чоловікам, які піклуються про своїх дітей. В цей день татусі з усього світу отримують привітання, квіти, подарунки, а в деяких країнах спеціально до свята – додаткову допомогу.

Так, в США напередодні свята прийнято надавати матеріальну допомогу батькам, які самотужки виховують дітей, а ще в цій країні особливе ставлення до троянд. Червону троянду носять біля серця якщо батько живий, а білу – якщо батько вже покинув наш світ.

В Німеччині День батька – це завжди вихідний, оскільки відзначається разом зі святом Вознесіння Господнє. Традиційно в цей день татусі зустрічаються з друзями, запасаються пивом та закусками і відправляються святкувати на природу.

У Фінляндії вулиці прикрашають прапорами, а в деяких містах проводять фестивалі. Діти заздалегідь готують татам подарунки, створені власноруч, а дружини готують святковий обід.

В Італії День батька святкують 19 березня – в День святого Джузеппе, або святого Йосифа. Традиційно святкування починається з ходи по місту з іконою святого Йосифа. Часто в деяких регіонах влаштовують обіди для бідняків, яких обслуговує сам господар дому. На двері свого будинку італійці вішають оливкову гілку, яка означає, що сьогодні вони можуть пригостити обідом будь-кого.

В цей день вітають всіх італійських чоловіків, але найбільше уваги приділяють татусям. Діти готують подарунки, створені своїми руками, малюють листівки, пишуть для них вірші та пісні.

В Україні День батька – молоде свято, тому ще поки не сформувались якісь особливі традиції, але в цей день прийнято дарувати подарунки, дякувати за любов та турботу своїм батькам, а ще проводити весело час разом.

Чудову традицію святкувати День тата започаткував телеканал ICTV. У вересні 2018-го року зірки телеканалу разом з багатьма українськими родинами активно та весело провели час в ботанічному саду імені Фоміна. А в червні минулого року на ВДНГ зіркові батьки ICTV та «Дизель Шоу» жартували, розігрували призи, проводили конкурси для всіх, хто завітав на свято. Цього року пандемія коронавірусу, на жаль, внесла свої корективи в святкування, але телеканал в подальшому планує підтримувати традицію відзначати разом цей чудовий день затишку і тепла – День батька.

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