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Зберігаємо спокій — Збройні сили з нами!
Чем и сколько заплатят россияне за авантюру Кремля — Антизомби, четверг, 20:20
Зачем Кремль вышел из Минских соглашений и угрожает уничтожить Украину — Антизомби, четверг, 20:20
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«Життя дає більше, ніж можна собі уявити»: Оксана Гутцайт поспілкувалася із дівчатами STEM-спільноти