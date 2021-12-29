Три богатыря и Шамаханская царица — 31 декабря, 18:30

Праздничные мультики – 31 декабря, 9:30
Тихоокеанский рубеж – воскресенье, 20:30
Рэмпейдж — субота, 21:20
Мег — суббота, 19:10
Трансформеры — 4 фильма — выходные с 15:45
Терминатор – 4 фильма – выходные, 19:10
Терминатор: Фатум – суббота, 19:10
Смертельное оружие — 4 фильма — выходные, 19:10
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