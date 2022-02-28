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Video: Слава всім захисникам і захисницям Батьківщини! Слава Україні!

Слава всім захисникам і захисницям Батьківщини! Слава Україні! #STOP_putin #WarUkraine2022

Слава всім захисникам і захисницям Батьківщини! Слава Україні!
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Слава всім захисникам і захисницям Батьківщини! Слава Україні! #STOP_putin #WarUkraine2022

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Главная / Слава всім захисникам і захисницям Батьківщини! Слава Україні! / 28.02.2022 10:32
28.02.2022 10:32

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