Ранок у великому місті 2024 – выпуск 9 от 06.02.2024

Звездные скандалы, интересное из мировой истории, кинорубрика и приколы от военных – начинайте свой день весело, интересно и увлекательно! Смотрите онлайн утреннее шоу Ранок у великому місті 2024 выпуск 9 от 06.02.2024.

Каждый слышал легендарные хиты певицы Оксаны Билозир. Будущая артистка любила сцену с пеленок, а ее мама с детства развивала творческие способности дочери. Какие первые шаги к признанию сделала Оксана Билозир? Где встретила свою любовь и почему рассталась со вторым мужем после вторжения? И почему творчество певицы было запрещенным? Обо всем расскажет звездная рубрика шоу Ранок у великому місті 2024.

Шокирующие факты про секту «Белое братство», разрушение мифов про конституцию Филиппа Орлика, скандалы в мире шоу-бизнеса и увлекательные истории про туалетную бумагу – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 9 выпуск от 06.02.2024 на сайте ICTV.

Смотрите онлайн Ранок у Великому Місті 2024 выпуск 8 от 02.02.2024

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