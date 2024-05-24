Ранок у великому місті 2024 – выпуск 72 от 24.05.2024

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В 72 выпуске Ранок у великому місті сделан разбор политического события в России. Путин назначил нового министра обороны – Андрея Белоусова. Они считают, что Белоусов сможет усилить шансы россии в войне. Так ли это будет?

Мир поражает новыми рекордами. Студент из Алабамы решил установить рекорд по обниманию деревьев. Поэтому, прогуливаясь по парку, вы также можете стать рекордсменом. Смотрите Ранок у великому місті 72 выпуск от 24.05.2024 – узнайте больше впечатляющих подробностей.

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