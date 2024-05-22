Ранок у великому місті 2024 – выпуск 70 от 22.05.2024

Смотрите прямо сейчас Ранок у великому місті 70 выпуск от 21.05.2024 – узнайте, какую опасность снова готовит россия и чем на этот раз поражает мир. Не пропустите!

Ядерное оружие – основная манипуляция путина. На этот раз он пугает, что россия вышла на новый уровень обучения с использованием ядерки. Но раньше они сами озвучивали, что постоянно этим занимаются. Что же изменилось?

В 70 выпуске Ранок у великому місті 2024 настоящее ассорти впечатлений. На этот раз природное бедствие в Бразилии. Страшное наводнение затопило почти весь город Рио-де-Жанейро. За день выпала месячная норма осадков. Что еще ждать от природы? Смотрите Ранок у великому місті – узнайте еще больше впечатляющих новостей.

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