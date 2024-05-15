Ранок у великому місті 2024 – выпуск 66 от 15.05.2024

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Очень приятная информация в 66 выпуске Ранок у великому місті 2024 о возобновлении экспорта сельхозпродуктов из черноморских портов. Россия потеряла очень много ведущих кораблей своего флота и теперь оставшиеся вынуждены бежать. Даже частые кадровые изменения не помогли это предотвратить.

А вот матушка природа каждый раз дарит что-то новое по всему миру. После сильного урагана в Иране начала падать с неба рыба. И это реальная история. Что еще подготовила для нас природа? Смотрите Ранок у великому місті 66 выпуск от 15.05.2024 – узнайте шокирующие подробности.

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