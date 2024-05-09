Ранок у великому місті 2024 – выпуск 63 от 09.05.2024

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Все мы знаем о наводнении на россии, которое длится уже достаточно долго. Уничтожены целые города и регионы. Но оказывается, что это не конец истории. Последствия для жителей болот продолжают поступать. Теперь существует вполне серьезная угроза радиационного загрязнения, обусловленная наводнением. В опасности не только регионы россии, но и территория Казахстана. Почему жители болот оказались в радиационной опасности? Насколько велики масштабы катастрофы? Какие последствия загрязнения радиацией для россии? Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2024 выпуск 63 от 09.05.2024 и узнайте ответы на эти вопросы.

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