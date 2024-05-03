Ранок у великому місті 2024 — выпуск 60 от 03.05.2024

Смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2024 выпуск 60 от 03.05.2024 и узнайте много впечатляющих новостей и интересных мыслей. Не пропустите!

Книга рекордов Гиннеса – каждый раз рекордсмены поражают все больше и больше. Один британец решил также всех удивить и создал 100-килограммовый кубик Рубика. А гений из Индии собирал головоломку в форме тетраэдра в мыльном пузыре. Это впечатляет!

Также в 60 выпуске Ранок у великому місті 2024 был предложен для обсуждения довольно важный вопрос увеличения количества разводов в Украине. Неужели любовь исчезла со всех радаров? Смотрите онлайн 60 выпуск Ранок у великому місті 2024 – узнайте больше деталей.

Смотрите Ранок у великому місті 2024 – выпуск 59 от 02.05.2024

Ранок у великому місті 2024: все выпуски