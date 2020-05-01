Ранок у великому місті 2024 – выпуск 58 від 01.05.2024

Смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2024 выпуск 58 от 01.05.2024 и узнайте много удивительных и сумасшедших новостей.

Каждый день в мире случается что-то впечатляющее и необычное. Среди хороших новостей случаются и плохие. Буквально недавно затапливало Объединенные Арабские Эмираты, а теперь от стихии страдает Китай. В 58 выпуске Ранок у великому місті 2024 сообщают, что в провинции Гуандун затоплены целые жилые кварталы. А до этого еще и по всему миру разлетелись пески Сахары, которые оседают вместе с осадками. Что еще для нас подготовила природа? Узнайте больше новостей – смотрите онлайн выпуск 58 от 01.05.2024 Ранок у великому місті 2024.

Смотрите Ранок у великому місті 2024 – выпуск 57 от 30.04.2024

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