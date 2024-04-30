Ранок у великому місті 2024 – выпуск 57 от 30.04.2024

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У всех нас в детстве были дела, которые мы не любили выполнять. Для кого-то – это мытье посуды, складывание вещей за собой. Но пожалуй самое худшее для любого ребенка – это чистить зубы. Как с детства привить малышам любовь к этому делу? С какого возраста стоит начинать чистить зубы? И какие современные лайфхаки помогут родителям сделать этот процесс интересным для ребенка? Смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2024 выпуск 57 от 30.04.2024 и узнайте ответы на эти вопросы.

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