Ранок у великому місті 2024 – выпуск 4 от 26.01.2024

Смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2024 выпуск 4 от 26.01.2024 на сайте ICTV2! В сегодняшней программе таролог Макс Гордеев расскажет о том, что ожидает семью Гринкевичей, а также состоятся ли в Украине выборы в следующие пять лет. Не упустите самое интересное – смотрите онлайн Ранок у великому місті 2024.

Также в сегодняшней программе вы узнаете об удивительных изобретениях. Робот, моющий посуду и наливающий вино, инкубатор, выращивающий детей, и НЛО, который может стать обычным обычным транспортом. Как это будет работать? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2024 выпуск 4 от 26.01.2024 на сайте ICTV2!

Смотрите Ранок у великому місті 2024 выпуск 3 от 25.01.2024

Ранок у великому місті 2024: все выпуски