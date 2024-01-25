Ранок у великому місті 2024 – выпуск 3 от 25.01.2024

Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2024 выпуск 3 от 25.01.2024 на сайте ICTV2! В сегодняшней программе вы увидите, какой путь пришлось пройти Екатерине Кухар, чтобы добиться успеха. Чтобы стать той, кем Екатерина является сейчас, она начала заниматься балетом еще в 5 лет. Кто поддерживал ее на пути к успеху? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2024.

Журналист Денис Человский продолжит рассказывать киевлянам интересные украинские слова, учить правильно ставить ударения и произносить скороговорки. Знаете ли вы, что такое блават и зажарить? Не пропустите все самое интересное – смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2024 выпуск 3 от 25.01.2024 на сайте ICTV2.

Смотрите Ранок у великому місті 2024 выпуск 2 от 24.01.2024

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