Ранок у великому місті 2024 – выпуск 2 от 24.01.2024

Приветствуем в любимом утреннем шоу Ранок у великому місті 2024, которое наполняет хорошим настроением, учит полезному и поражает удивительными новостями об Украине и мире.

Этим утром ведущие Юлия Зорий и Григорий Герман расскажут о важном символе победы – партизанском движении «Желтая лента», которое держит в страхе врагов на оккупированных территориях Украины. Где и как началась история сети? Чем она занимается? И как лишь одной буквой движение сопротивления ужасает оккупантов? Узнайте прямо сейчас в шоу Ранок у великому місті.

Также не пропустите увлекательный урок украинского языка, интересные факты про фильм Мартина Скорсезе «Отступники», эксклюзивное интервью с полицейским Антоном Грицюком и невероятную криминальную историю про мужчину, которому удалось выкрасть самолет с пассажирами! Начинайте свой день познавательно и весело – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2024.

Смотрите онлайн Ранок у Великому Місті 2024 выпуск 1 від 23.01.2024

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