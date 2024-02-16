Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
Онлайн Факты Проекты ТВ-Программа ICTV Сериалы
Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
47:00
46:53
45:37
46:39
45:34
46:42
46:07
45:03

Ранок у великому місті 2024 – выпуск 16 от 16.02.2024

Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2024 выпуск 16 от 16.02.2024 на сайте ICTV2! Почему людям интересно смотреть фильмы и читать истории о маньяках и убийцах? В сегодняшней программе этот вопрос разберут на примере Теда Банди. Его подозревали в жестоких убийствах более ста женщин. Он убегал из тюрем и залов суда, но до последнего дыхания считал себя кем-то вроде голливудской звезды, но не монстром, который заслуживает наказания. Кто такой Тед Банди и почему он был так популярен? Не пропустите самые интересные истории – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2024 выпуск 16.

Смотрите Ранок у великому місті 2024 выпуск 15 от 15.02.2024

Ранок у великому місті 2024: все выпуски

Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВВЕРХ