Ранок у великому місті 2024 – выпуск 16 от 16.02.2024

Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2024 выпуск 16 от 16.02.2024 на сайте ICTV2! Почему людям интересно смотреть фильмы и читать истории о маньяках и убийцах? В сегодняшней программе этот вопрос разберут на примере Теда Банди. Его подозревали в жестоких убийствах более ста женщин. Он убегал из тюрем и залов суда, но до последнего дыхания считал себя кем-то вроде голливудской звезды, но не монстром, который заслуживает наказания. Кто такой Тед Банди и почему он был так популярен? Не пропустите самые интересные истории – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2024 выпуск 16.

Смотрите Ранок у великому місті 2024 выпуск 15 от 15.02.2024

Ранок у великому місті 2024: все выпуски