Ранок у великому місті 2024 – выпуск 15 от 15.02.2024

Доброе утро, украинцы! Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2024 выпуск 15 от 15.02.2024 на сайте ICTV, чтобы узнать самые интересные новости Украины и мира от любимых ведущих Юлии Зорий и Григория Германа.

В этом выпуске утреннего шоу Ранок у великому місті вы увидите другую сторону жизни талантливой украинской актрисы Олеси Жураковской. Как первая профессия помогла будущей артистке стать на ноги в театральном искусстве? Почему актриса не любит вспоминать про свой первый брак, который поначалу казался ей сказочным? Узнайте больше прямо сейчас.

Звездная биография Киллиана Мерфи, удивительные мировые рекорды, приколы от военных и ожесточенный развод голливудских звезд – смотрите лучшие новости и исторические экскурсы в шоу Ранок у великому місті 2024 15 выпуск от 15.02.2024.

Смотрите онлайн Ранок у Великому Місті 2024 выпуск 14 от 14.02.2024

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