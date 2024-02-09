Ранок у великому місті 2024 – выпуск 12 от 09.02.2024

Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2024 выпуск 12 от 09.02.2024 на сайте ICTV 2! В сегодняшней программе вы узнаете, кто и когда создал первый супермаркет. В современном мире мы не представляем свою жизнь без большого магазина, где можно купить все. Мы так привыкли к супермаркетам, что, кажется, они существовали всегда. Однако это не так. В Украине первый супермаркет появился меньше 25 лет назад. Хотите узнать, как на тележках в супермаркетах заработали миллионы долларов? И в какой супермаркет за покупками ходит настоящий питон? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2024 выпуск 12.

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