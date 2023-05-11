Перший український BOOMBOX для майбутніх пікапів ЗСУ

На благодійному розіграші BOOMBOX волонтери планують зібрати 3 мільйони гривень, аби на цю суму закупити 10 пікапів для 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр” та 66-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України.

Для розіграша підготували унікальні лоти. Перший – музична колонка, яку створив звукорежисер Богдан Підопригора, який наразі служить в ЗСУ. Колонка була зроблена з тубусу протитанкового ракетного комплексу Javelin, звідси отримала назву JVL.

“З цього Javelin був підбитий ворожий танк під час контрнаступу ЗСУ на Харківському напрямку. Хлопці передали його нам, а ми вирішили створити з нього таку музичну колонку, якої ще не було. Мрію, щоб українські пісні з цієї колонки залунали на землях деокупованого українського Донбасу”, – коментує один з ініціаторів благодійного аукціону Ніколас Мачарашвілі.

Богдан Підопригора додає, що колонку збирати з Javelin втричі приємніше, коли знаєш, що ним був спалений танк окупантів. Другий лот – це журнальний стіл, також зроблений з Javelin. Ще декілька лотів будуть додані згодом.

Партнером розіграша став благодійний фонд “Фундація Орбіта України”, який з початку повномасштабної війни до основного напряму діяльності – підтримки медичних закладів – додав допомогу підрозділам ЗСУ.

Докладніше про команду розіграша та наявні лоти читайте на сайті: https://boombox.auction/