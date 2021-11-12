Легендарное шоу уже имеет своего ведущего — Кто хочет стать миллионером? — ПРЕМЬЕРА на ICTV 29 ноября в 20:20

Кто хочет стать миллионером? — Заполняй анкету — Премьера на ICTV — Скоро

Кто хочет стать миллионером? — Легендарная премьера на ICTV — Cкоро

Хочешь стать миллионером? Заполняй анкету и участвуй в кастинге — https://ictv.ua/ru/millionaire/

Уже 29 ноября Украину всколыхнет возвращение легенды – программы «Кто хочет стать миллионером?» на ICTV!