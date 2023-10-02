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Хроніки люті: Крейсер Москва

Смотрите онлайн документальный фильм Хроніки люті: Крейсер Москва – узнайте, как украинцам удалось отправить на дно самый мощный корабль россии, флагман вражеского флота крейсер Москва.

В начале полномасштабного вторжения именно крейсер Москва атаковал самую отдаленную точку Украины – остров Змеиный. Но на предложение вражеского командования сдаться и перейти на сторону россии украинские защитники четко послали русский карабль туда, где его самое место. Кроме этого документальный фильм Хроніки люті: Крейсер Москва расскажет: корабль был носителем ракет типа «Калибр», которые систематически запускали на мирные украинские города. Однако месть не заставила себя ждать – уже 13 апреля 2022 года флагман российского флота крейсер Москва успешно пошел на дно. Кто участвовал в этой легендарной операции? Как она планировалась? И что могло бы быть, если бы крейсер Москва не пошел на дно? Больше подробностей ищите в документальном фильме – смотрите онлайн Хроніки люті: Крейсер Москва на сайте ICTV.

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