Хроніки люті: Битва за острів Зміїний

Как происходило освобождение острова Змеиный от российской оккупации? Об этом в деталях расскажет документальный фильм Хроніки люті: Битва за острів Зміїний.

Остров Змеиный – крошечный клочок земли в Черном море. Но несмотря на его небольшую площадь – всего 17 гектаров – он имеет огромную историю и значение в войне между Украиной и Россией. Первыми, кто поселился на острове, были греки. Они сразу построили свои кельи, а также церковь Ахилла, в которой были похоронены его останки. А самое интересное то, что согласно мифу именно на острове Змеиный спрятан магический щит Ахилла, который наделит обладателя властью над человечеством и богатством. Однако фильм Хроніки люті: Битва за острів Зміїний расскажет: не это сделало остров Змеиный одним из ключевых объектов. Все дело в его расположении – в северо-западной части Черного моря, буквально на морском пути к портам Одессы, Херсона и Николаева. Чем еще важен остров Змеиный? Узнайте прямо сейчас!

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