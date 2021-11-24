Хеллбой – 2 и 3 части – смотрите в воскресенье в 20:40

Смертельная гонка — суббота, 21:00
Защитник – суббота, 19:10
Отряд самоубийц — воскресенье, 21:15
Джек Ричер — 2 фильма, суббота, 19:10
Падение Ангела и Падение Олимпа — воскресенье, 21:15
Солт — воскресенье, 21:15
Снайпер — суббота, 21:45
Стрелец — суббота, 19:10
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