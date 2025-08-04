Документальный фильм Тіні на лівому березі: смотреть онлайн

Смотрите документальный фильм Тіні на лівому березі на сайте ICTV – это болезненные истории, которые должны быть услышаны.

Левый берег Херсонщины, в частности городок Горностаевка, оккупирован еще с 2022 года. Так называемая военная администрация разместилась на улице Торговой, где когда-то был полицейский участок. Тогда Горностаевку накрыла волна террора.

Документальный фильм Тіні на лівому березі покажет, как россияне похищали, пытали и убивали людей. Они разыскивали украинских военных, тех, кто имеет оружие, и бизнесменов. Ни один человек на временно оккупированной территории не мог чувствовать себя в безопасности. Кто причастен к этим зверствам? И понесли ли военные преступники какое-либо наказание? Смотрите документальный фильм Тіні на лівому березі на сайте ICTV.

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